Pablo Celi, contralor en ausencia de Pólit, despidió a 20 funcionarios

El contralor subrogante Pablo Celi convocó a la prensa para aclarar lo que ocurre en la Contraloría. Dijo que en ningún momento hubo una pugna por la dirección de la institución y que mucho menos la entidad está en acefalía.

En rueda de prensa, este jueves 8 de junio del 2017, Celi estuvo acompañado de los subcontralores Hugo Pérez y Fernando Maldonado. Ahí afirmó que él es el Contralor Subrogante y que Carlos Pólit, contralor titular que se encuentra en EE.UU. desde el 26 de mayo, nunca le comunicó de su supuesta destitución.



Celi informó hoy que el viernes 2 de junio separó de la Contraloría a 20 personas de libre nombramiento, para garantizar la seguridad de la información y los procesos, dijo. Entre ellos están la subcontralora administrativa, Sabett Chamoun; la coordinadora de Talento Humano, Ligia Cobo, y el secretario general, Adrián Bustos, quienes aparecen en un video, en el que Celi se niega a firmar un documento y lo rompe.



Al mediodía del miércoles 7 de junio se conoció una declaración juramentada firmada por Pólit en el Consulado de Ecuador en Miami, en la cual decía que Celi había sido destituido y que Chamoun había sido encargada como contralora subrogante. Ese documento se hizo público cinco días después de que el nombre de Pólit apareciera vinculado a las investigaciones de corrupción en Ecuador, en el contexto de allanamientos por el caso Odebrecht.



La mañana del viernes 2 de junio, la Fiscalía dirigió un allanamiento a la casa de Pólit en Guayaquil. El 6 de junio, la Asamblea Nacional aprobó una resolución para investigar la corrupción y el 7 de junio el Consejo de Administración Legislativa del Parlamento dio paso al enjuiciamiento político de Pólit.



En ese contexto, Sabett Chamoun ingresó la tarde del 7 de junio al despacho del contralor con el respaldo de la declaración juramentada de Pólit. La Contraloría fue cercada con policías y por la tarde la ministra de Justicia, Rosana Alvarado, señaló que el único contralor subrogante es Celi.



Este jueves 8 de junio, como contralor encargado, en las instalaciones de la Contraloría (ya no hay un cerco policial en los alrededores), Pablo Celi señaló: “El contralor Pólit es el contralor titular del Estado, el contralor Pólit puede tomar cualquier decisión administrativa si reasume sus funciones en el país. Yo creo que es una demanda nacional de las instituciones y de la sociedad que el contralor Pólit reasuma sus funciones como Contralor del Estado. Y en ese momento él puede tomar cualquier decisión administrativa, incluida la de removerme”.



Además, dijo que en los próximos días presentará un avance del informe anual de control, para que la ciudadanía conozca el trabajo que lleva adelante la Contraloría, el cual -afirmó- no se ha detenido.



Celi dijo no conocer los motivos del Contralor para haber pedido su destitución y que no ha hablado con él desde su salida del país, aunque reconoció que Pólit sigue siendo el titular de la institución.



Además, el Contralor Subrogante aseguró que él llamó a la Policía y a la Fiscalía ayer, para dar seguridad a la Contraloría, donde se encuentran archivos con los informes de auditorías a los contratos efectuados por el sector público, algunos de los cuales recogen responsabilidades penales por mal uso de fondos del Estado.