Pablo Celi ejerce como contralor encargado del país

No existe ni acefalía ni pugna en la Contraloría, según Pablo Celi, quien actúa como Contralor General del Estado Subrogante. Afirma que él es la autoridad en funciones, amparado en la Ley.

Por eso, él ofreció el jueves 8 de junio del 2017 una rueda de prensa en las oficinas de la entidad. Luego acudió a la Asamblea, rodeado de guardaespaldas. Estuvo hora y media en el primer piso, en donde funciona la Presidencia.



El titular de la legislatura, José Serrano confirmó la reunión y dijo que Celi “manifestó su voluntad de colaborar con la facultad de fiscalizar de la Asamblea”, que oficializó con la entrega de un oficio.



Luego, Celi abandonó el edificio rodeado de seis guar­daespaldas y unos 20 policías.



Sin embargo, sobre quién debe estar en el cargo hay dos versiones: la del contralor Carlos Pólit y quien era hasta hace poco su subcontralora administrativa, Sabett Chamoun; y la de Celi, subcontralor general.



Pólit y Chamoun sostuvieron el miércoles que Celi fue removido del cargo de Subcontralor General el 25 de mayo, por decisión del Contralor, antes de que tomara una licencia de 60 días. Y que Pólit nombró entonces a Chamoun Subcontralora General, lo que implica que debía reemplazarlo en su ausencia.



Pero Celi sostiene que Pólit nunca le comunicó sobre una remoción, por lo cual sigue siendo la principal autoridad, hasta que él regrese. La disputa causó confusión el miércoles. Celi llamó a la Fiscalía y a la Policía para, según él, cuidar información de “alta sensibilidad”.

Para el constitucionalista Francisco Guerrero, se trata, sobre todo, de un tema de legitimidad. Considera que Celi o Chamoun pueden acudir a la Corte Constitucional para que esta defina quién debe ocupar el cargo.



En esto coincide el legislador del PSC, Luis Fernando Torres. Él sostiene que si uno de los dos plantea una acción de protección, el tema quedaría aclarado en apenas tres días.



Para ambos, no hay nadie más que pueda dirimir. La pregunta clave es ¿firmó o no Pólit la destitución de Celi antes de que entrara en vigencia su licencia?



Celi insiste en que no. Por eso, decidió remover a 20 personas luego del incidente del viernes 2 de junio, en el que -según él- intentaron hacerle firmar a la fuerza la notificación de su remoción. Entre los despedidos están Chamoun, el secretario general Adrián Bustos y la directoras de Talento Humano, Ligia Cobo, que aparecen en un video sobre este episodio.



Celi presentará en los próximos días el estado del informe anual de control, porque la transparencia “es fundamental”. Según el funcionario, el trabajo en la Contraloría fluye normalmente, aunque el último informe publicado en su página web está fechado el 12 de mayo.



Los exteriores del edificio continuaban el jueves rodeados de policías, que custodiaban los accesos de la av. 6 de Diciembre y de la calle Juan Montalvo.



El excontralor Alfredo Corral dice que es necesario que se conozcan la fecha y las circunstancias bajo las cuales Pólit actuó. Si fue antes de su licencia, Celi se estaría arrogando funciones. Caso contrario, sería Chamoun quien intentó arrogárselas.

Pero en ningún caso, aclara Corral, el problema es la ubicación geográfica del Contralor, sino la vigencia de su licencia.



Celi reconoce a Pólit como Contralor. Aclara que él puede incluso removerlo de su cargo, siempre y cuando reasuma sus funciones en el país.



Pero es necesario saber si Celi sigue o no en el cargo, según el excontralor Marcelo Merlo. La Ley Orgánica de la Contraloría señala que el Subcontralor General subroga al Contralor de forma automática. Y este permanecerá en el puesto hasta que el Contralor retome sus funciones o sea reemplazado.



Merlo recuerda que Genaro Peña subrogó las funciones de Corral por cuatro años, pues al Congreso le tomó ese tiempo elegir al nuevo Contralor.



Si Celi no aclara lo sucedido, esto pondrá en duda sus actuaciones y las de la Contraloría, y estas podrían ser impugnadas, según Torres. “No sabemos quién está al mando de la Contraloría y estamos en medio de un caos institucional”, indica.



Por eso, Guerrero insiste en que “por salubridad e institucionalidad” debería judicializarse el tema lo antes posible. Agrega que la Fiscalía podría determinar en su investigación si se cometió o no un delito como arrogación de funciones.



Cuestionó que el Ministerio de Justicia, que pertenece a otra función del Estado, opine: “¿dónde queda la autonomía de la Contraloría?”. Su titular, Rosana Alvarado, dijo el miércoles que no se podía desconocer a Celi como subrogante.

En contexto



Carlos Pólit tiene licencia desde el 26 de mayo. El viernes, Sabett Chamoun intentó notificar a Pablo Celi, subcontralor general, de su supuesta destitución. Y el miércoles quiso posesionarse como contralora subrogante. Pero Celi se mantiene al frente.