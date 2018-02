Celi y Baca desmintieron a Carlos Pólit, quien está prófugo en Miami

La tarde de este lunes 19 de febrero del 2018, el contralor general del Estado, Pablo Celi, negó de la existencia de un documento que involucraría al fiscal general del Estado, Carlos Baca Mancheno, de recibir recursos públicos a su paso por la comisión que investigó los hechos del 30 de septiembre del 2010.

“Ese documento no existe en la Contraloría General del Estado. Si el señor (Carlos) Pólit exhibió copias de ese documento, eso también es parte de sus responsabilidades legales. Esto en relación con documentos que de existir debieran estar bajo custodia personal del contralor de ese entonces y que sólidamente se está aludiendo a ellos al margen de todo recaudo legal”, dijo el Contralor subrogante.



Las declaraciones de Celi se produjeron luego de una entrevista que tuvo Carlos Pólit en Canal UNO. Ahí, el excontralor, que actualmente afronta cargos por corrupción y está prófugo de la justicia, habló desde Miami (Estados Unidos) de supuestos gastos reservados usados por la Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain) para la contratación de encuestas.



También se refirió a presuntos contratos ordenados por Carlos Baca, actual fiscal general, para supuestamente manipular videos cuando presidía la Comisión encargada de investigar la revuelta policial del 30-S.



Baca respondió y calificó de “infames” las declaraciones de Pólit. “No me extraña que el señor Pólit haya hecho esas afirmaciones, como otras más infames”, dijo Baca en la mañana.



“Yo sabía que delincuentes de esta calaña iban a atacar, y sé que no va a ser solo Pólit, sino otros más. Yo no puedo esperar que Pólit reconozca que recibió dinero y que después con la cara lavada lo niegue…”, agregó el Fiscal.



El excontralor, procesado por el delito de supuesta concusión en el caso Odebrecht, afirmó que Baca cobró un sueldo cuando presidió la Comisión 30S, pese a que su cargo era ‘ad honorem’, es decir sin sueldo.



Baca aseguró que las declaraciones del excontralor responden a una revancha porque la Fiscalía le ha iniciado procesos por enriquecimiento ilícito, asociación ilícita y concusión. Además, sostuvo que todas las afirmaciones del Pólit ya las dijeron el político Andrés Paéz y el exsindicalista Fernando Villavicencio, cuando presentaron una denuncia por peculado en contra de Baca con base en un supuesto informe de la Contraloría con indicios de responsabilidad penal.



“Si la gente decide creerle a Pólit está en su derecho, si decide creer en los resultados que hemos entregado (como Fiscalía), también está en su derecho”.



Baca también señaló que la década que Pólit estuvo en la Contraloría fue "nefasta" y que se dedicó a "tapar pillerías". "Se dedicó a perseguir a gente que no tenía rabo de paja porque no era parte de su gallada”.