Ministro Campana: Ecuador eliminará la tasa aduanera para todos los países

El ministro de Comercio Exterior, Pablo Campana, aseguró que este jueves 7 de junio del 2018, se emitirá una resolución para acatar la disposición de la Comunidad Andia de Naciones (CAN) con respecto a la tasa de control aduanero que Ecuador cobra desde noviembre del 2017 a las importaciones.



Esta instancia supraregional calificó la tasa como un gravamen y dispuso que se retire.

"La tasa será desmantelada, Ecuador tiene una imagen que cuidar y vamos a cumplir las disposiciones de este organismo. Esto se veía venir. Ya había una posición visible y el Presidente Moreno dispuso que la levantemos", indicó este jueves el titular de Comercio Exterior.



Campana reconoció que aunque la tasa fue creada para combatir el contrabando, "siempre ocasionó incremento de costo en las importaciones".

La tasa dejará de cobrarse a las importaciones de los países de la CAN y el resto del mundo, añadió.



Además, explicó que la Aduana deberá publicar la resolución este jueves y entrará en vigencia de inmediato, independientemente de su publicación en el Registro Oficial.



"Si bien es cierto podemos interponer un recurso ante el Tribunal de Justicia de la CAN con sede en Quito, eso tomaría uno o dos años y eso no quita el hecho de que debemos levantar la tasa", precisó Campana.