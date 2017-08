Pabel Muñoz: 'Es muy probable que no le vuelvan a dar las mismas funciones al Vicepresidente'

El asambleísta Pabel Muñoz aseguró que mira con preocupación la confrontación al interior de la cúpula del movimiento oficialista, Alianza País. Así lo dijo en una entrevista radial este jueves 10 de agosto del 2017 en Ecuadoradio.

El legislador dijo que es “evidentemente que nosotros nos vemos preocupados por la ruptura que se ha dado en la cúpula dirigencial de nuestro movimiento. Me refiero al distanciamiento entre Lenín Moreno y Rafael Correa, al impasse entre el Presidente y Vicepresidente de la República, que ha puesto en tensión, tanto al movimiento como a la bancada oficialista”.



Sin embrago, el exsecretario de Senplades considera que el movimiento y al bancada de Alianza País unirán esfuerzos para que se restablezcan las relaciones al interior de AP. “Espero que estas diferencias sean reversibles, espero que se puedan poner las cosas en un punto adecuado, sobre todo entre el Primer y Segundo Mandatario”, expresó.



Para Muñoz, la aclaración de que Gustavo Larrea no es funcionario de Gobierno y la renuncia de Antonio Intriago al Corporación Nacional de Electricidad (Cnel) dan señales de que se podría reducir el distanciamiento entre el Primer y Segundo Mandatario. A su parecer, esos temas han sido "saludados por el Vicepresidente (...) esperemos que la próxima semana un grupo pequeño de asambleístas podamos hablar con el Presidente y se pueda dar el restablecimiento de las relaciones", auguró.



Muñoz cree que el restablecimiento de las relaciones no es una tarea fácil, pues las máximas figuras del gobierno se han dicho cosas duras. “Yo creo que los tres (Lenín, Jorge y Rafael) han dicho cosas, que desde mi punto de vista, son innecesarias... ‘Lealtades de mafia’, evidentemente lastima, hasta a mí. El comunicado del Vicepresidente es una cosa dura, acelera los temas. Los tuits del expresidente son duros, entonces los tres han planteado cosas innecesarias”, opinó.



El asambleísta considera que en caso de mejorar la relación en el Ejecutivo, a Jorge Glas se le asignarían funciones diferente a las que le fueron encomendadas antes. “Mi hipótesis es que, si se llega a dar ese restablecimiento de relaciones, es muy probable que no le vuelvan a dar las mismas funciones al Vicepresidente. Tal vez es sano que se le den otras”, dijo.



El oficialista dijo ser uno de los más interesados para que la investigación avance de manera rápida y que se dé con los responsables de los hechos de corrupción en los que está indagado Jorge Glas.