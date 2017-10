Pabel Muñoz: 'El Gobierno no está planteando un paquetazo económico, que es una cosa que preocupaba'

Pabel Muñoz es doctor en Filosofía y Máster en Ciencias Políticas en Iberoamérica. Preside la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea en donde se tiene previsto procesar las medidas legales que envíe el presidente Lenín Moreno en su anunciado plan económico.

¿Cuándo recibirán la propuesta tributaria del Ejecutivo? ¿El Presidente ha hablado con ustedes sobre eso?



No hablamos de la fecha del envío. Seguramente vendrá un paquete que incluya algunas reformas. Algo ya ha hablado el Presidente sobre el incremento del impuesto a la renta, algunas modificaciones al código monetario y financiero para dar paso a la operación de parte de la banca privada al dinero electrónico.



¿Se prevé que sea un proyecto económico urgente?



Estimaría yo que algunos cambios lo necesitaría el Presidente para poder consolidar su proforma presupuestaria 2018. Sin conocer, creo que es altamente probable que pudiera venir como económico urgente.



¿El plan fue consensuado con el bloque de legisladores de AP?



Nosotros tuvimos una reunión en la que le manifestamos al Presidente algunos temas. En algunas cosas fuimos coincidentes como la preocupación de las recomendaciones que hicimos de la proforma del 2017. Las otras medidas interesantes son las vinculadas con el comercio exterior. Está bien preocuparse con el establecimiento de aranceles para que frenen importaciones que sí pueden tener sustituto nacional.



¿En cuáles temas no hay coincidencias?



A mí me parece que falta todo un paquete hacia el sector financiero privado, si se entrega el manejo del dinero electrónico. La utilización del dinero electrónico para el sistema financiero privado va a ser un 'boom'. Entonces debería ensayarse o debería plantearse una reducción de los costos de los servicios de transacciones bancarias. También es necesario hablar de mayores facilidades de acceso a crédito productivo.



¿Cuáles son los otros temas en los que no hay acuerdo?



Dos medidas nos preocupan: los nuevos tipos de contratos. Porque mientras no los conozcamos no sabemos si tienen mecanismos de flexibilización y de renunciamiento de los derechos laborales y nos preocupa la repatriación de capitales.

¿Por qué les preocupa la repatriación de capitales?



Hay que ser muy cuidadoso en qué tipo de capitales que vas a permitir que se logren repatriar. Imagínate capitales que pudieron estar involucrados con blanqueo de dinero, iniciativas ilícitas. También preocupa el trato desigual que estás generando a los capitales que sí se quedaron aquí.



El ala crítica de Alianza País señaló antes de conocer las medidas que el Gobierno estaba dando un giro a la derecho, ¿aún sostienen esa tesis?



El Gobierno no está planteando un paquetazo económico que es una cosa que preocupaba. Pero al mismo tiempo falta pulir para advertir un programa económico que se conecte mejor al plan de desarrollo.



¿Cuáles deben ser los ejes que debe tener el Gobierno para la proforma presupuestaria del 2018?



Deben estar atados al Plan del Gobierno y a la propuesta del presidente Moreno. Tienes todo el tema del Plan Toda una Vida donde tienes todo: las casas, el incremento del bono de desarrollo humano, la pensión asistencial jubilar. Todo esto debería consolidarse mejor en un sistema de protección social y en unos pisos de protección social.



¿Se incluirán los ingresos previstos con la reforma tributaria en la proforma del siguiente año?



Depende de los tiempos que se envíe y segundo si son económicos urgentes.



¿Qué tiene que pasar para que se lo incluya?



Tengo entendido que van a pasar la proforma a finales de este mes. Y entonces tendrán que enviar de manera concomitante una económica urgente. Deben pasar las dos. Si es que el Gobierno tiene previsto en su proforma 2018 algunos ingresos que podrían provenir del incremento del tema arancelario o del impuesto a la renta deberían hacerlo ya.

¿En la Comisión no se están planteando reformas?



El diseño institucional te limita mucho lo que puedes hacer en la proforma. No es un problema de voluntad, sino de diseño institucional general. La hechura del presupuesto cae con mucha fuerza en el Ejecutivo y la aprobación en el Legislativo



¿Cuál es su opinión sobre la pregunta de la consulta que habla de eliminar el tema de la plusvalía?



Creo que pudo hacerse por vía legal.



¿Pero estaban de acuerdo en cambiarla dentro de la Asamblea?



El problema es hablar de la Ley de Plusvalía en general. Yo era más partidario a una reforma puntual de la Ley de plusvalía que la haga más digerible que le quite el miedo.



Tal como está la consulta, ¿votará sí en todas o no?



Tomaré mi decisión una vez que tengamos la aprobación de la Corte Constitucional.