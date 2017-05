OTAN dice que no entrará en combate aunque se sume a la coalición contra EI

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, restó hoy 11 de mayo del 2017 importancia al hecho de que la alianza se pueda sumar a la coalición internacional contra el Estado Islámico (EI) y afirmó que en ningún caso esto supondrá entrar en operaciones de combate.

Stoltenberg respondió así a una pregunta durante una rueda de prensa en Berlín junto a la canciller alemana, Angela Merkel, con quien se reunió para preparar la próxima cumbre de la OTAN, que se celebrará en Bruselas a finales de mes.



A juicio del secretario general de la OTAN que la organización entre a formar parte de la coalición no cambia el "papel fundamental" que juega la alianza en la lucha contra el terrorismo internacional: "No entraremos en operaciones de combate ni en Siria ni en Irak".



"Todos los miembros de la OTAN son miembros de la coalición (contra EI), así que la OTAN es parte de la coalición a través de sus aliados", razonó.



La cuestión que realmente se plantea es "si la OTAN debería estar en la mesa coordinando" o si debería "seguir apoyando a la coalición" desde fuera, explicó Stoltenberg, que se declaró "pragmático" al respecto.



La cuestión está ahora mismo a debate en el seno de la alianza y el secretario general indicó que espera que se adopte una decisión en las próximas semanas, para antes de la cumbre de Bruselas.

Stoltenberg reconoció asimismo que las autoridades militares dentro de la OTAN han solicitado un aumento del número de efectivos en Afganistán y esperó que también se haya adoptado "en semanas" una decisión final al respecto.



En todo caso, apuntó, no se trataría de "volver a misiones de combate", sino que el papel de la OTAN se centraría, como ha sucedido en los últimos años en Afganistán, en asistencia para formación y asesoría.



"Si hay algún aumento, entonces hablaremos con todos los aliados", dijo al ser preguntado sobre la posibilidad de que se pidiese en primer lugar a Alemania -que ya lidera la misión en el norte de Afganistán- que incrementase su presencia militar en este país.