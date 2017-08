Oswaldo Hurtado: ‘El Papa está obligado a decir una palabra sobre Venezuela’

La mañana del miércoles, 2 de agosto del 2017, el expresidente del Ecuador Oswaldo Hurtado habló sobre la crisis en Venezuela. Durante una entrevista en Ecuadoradio, cuestionó la actitud del papa Francisco de mantener el silencio respecto a los últimos acontecimientos en ese país.

En Venezuela se registra desde el 1 de abril una serie de manifestaciones a favor y en contra del Gobierno, que dejan 121 muertos, según el reporte de la Fiscalía de ese país. La situación que se ha agudizado desde la elección de la Asamblea Nacional Constituyente el pasado domingo (30 de julio), cuya participación fue declarada como fraudulenta por una organización, tras el recuento de votos.



Hurtado habló sobre el Sumo Pontífice cuando fue consultado sobre el pronunciamiento y la actitud de la comunidad internacional frente a la situación del país caribeño.



El expresidente criticó a los regímenes que respaldan a ese país. “¿Eso es lo que están esperando los gobiernos del continente americano que respaldan a Venezuela? Que el problema ahí termine con la muerte de miles de miles de venezolanos”. Y añadió: “Si a mí me asombra esta conducta de algunos gobiernos latinoamericanos, y del Gobierno ecuatoriano (…) más me asombra la conducta del Papa”.



“Yo no le he escuchado al papa Francisco decir una sola palabra de condena sobre lo que ocurre en Venezuela. Ni una sola”, manifestó en la entrevista radial.



Para Hurtado, la falta de acción de Francisco es diferente con la de la Conferencia Episcopal venezolana que ha calificado de “dictadura” al gobierno de Nicolás Maduro. “¿Qué sucede con el Jefe de la Iglesia católica mundial cuando la Conferencia Episcopal de Venezuela le hace una visita expresa para presentarle de viva voz lo que está ocurriendo en el país? Esa Conferencia Episcopal que ha calificado de dictadura al gobierno de Venezuela. Esos sacerdotes que están dando ayuda religiosa a todos los heridos y a todos los que mata Maduro. El Papa absoluto silencio”, cuestionó.



Hurtado se refirió al diálogo propuesto por el gobierno venezolano. “Cierto es que ha llamado al diálogo. Y yo diría más, participó en el diálogo. Un diálogo concedido por el gobierno de Venezuela para neutralizar el avance que en ese momento estaba consiguiendo la oposición en el ámbito internacional”, señaló.



El expresidente considera que “el Papa está obligado a decir una palabra sobre Venezuela y a solicitar a Maduro que termine con la 'matanza'”.



Finalmente, el exgobernante habló de la respuesta del Gobierno de Ecuador. Allí hizo un llamado para que se reivindique internacionalmente y condene la situación. Hurtado sugirió que se debiera retirar al embajador ecuatoriano en Caracas.