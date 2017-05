Orlando Pérez dice que cumplirá pena bajo protesta, en un video

Orlando Pérez, director del diario público El Telégrafo, difundió un video en el que habla de su versión sobre el caso de la denuncia por la agresión física y psicológica a Gloria Ordóñez, de 25 años. El periodista fue sentenciado a 18 días de prisión.

Pérez subió un clip en YouTube, titulado: ‘Aquí la verdad sobre una sentencia injusta’ el miércoles 3 de mayo de 2017. En la grabación, dice que "me han juzgado sin contemplar mi verdad de los hechos”.



En el video, que dura cinco minutos y 29 segundos, Pérez señala que "por respeto a la justicia y a la mujer que lo acusa se ha callado durante estos cuatro meses". Y después de la decisión de la Corte Provincial del Guayas "voy a decir la verdad, porque soy inocente en este caso en el cual he sido sentenciado”.



El periodista fue sentenciado, el 27 de diciembre del 2016, a 18 días de prisión por agredir física y psicológicamente a Ordóñez. Además, fue condenado a pagar USD 700 por reparación integral, a realizar trabajos comunitarios y a ofrecer disculpas públicas.



Ordóñez contó que fue víctima de una agresión física el 5 de diciembre pasado cuando estaba en la casa de Pérez. Al día siguiente, la mujer lo denunció y le fue emitida una boleta de auxilio en contra de su agresor.



Ambas partes habían presentado un recurso de apelación a la condena, que fue resuelto el pasado 20 de abril. Un Tribunal Penal del Guayas ratificó la sentencia. Ese día, Ordóñez señaló que no estaba conforme con el fallo pero esperaba que se cumpliera.



Según el director de El Telégrafo, antes de que se presentara la denuncia en su contra, habría recibido agresiones y amenazas. Pérez asegura que ‘hackeraron’ sus cuentas de correos y de bancos y que "comenzaron a llamar a personas conocidas para hablar mal de mí. Fue una campaña sistemática de persecución y hostigamiento”.



En el relato de Pérez, el director habla de los videos que se difundieron sobre el caso y apuntó a que el abogado defensor de la joven, Hernán Ulloa, antes candidato para asambleísta por el movimiento Creo, "monta una campaña mediática en contra mía”.



Anteriormente, el 23 de abril pasado, Ulloa ya se había referido a las acusaciones de Pérez, tras sus declaraciones en el programa Regresando con Andrés Carrión en radio Quito. Dijo que obedecía “una vez más a su intención de querer evadir su responsabilidad echándole la culpa a otras personas y a una afección psicológica que fue evidenciada por los peritos médicos en el caso”.



Las candidaturas de la alianza Creo-SUMA para asambleístas en Guayas fueron inscritas el 14 de noviembre de 2016 y el proceso de calificación de las candidaturas tardó un mes en el Consejo Nacional Electoral. Ulloa fue inscrito como alterno en el Distrito 1.



Este jueves, luego de la difusión del video, el abogado señaló que ha tratado de ser tolerante ante las versiones que Pérez a través de medios de comunicación y sus redes sociales.



Además indicó que respecto a las afirmaciones de la falta de pruebas de la agresión dijo que, el único lugar donde se analizó y se contradijo las pruebas de las partes fue ante la jueza de primera instancia y ante los jueces de apelación. “Los cuales nos dieron la razón y sentenciaron a Pérez a 18 días de prisión por tener la certeza absoluta de que fue la persona que agredió a mi defendida”.



Ulloa advirtió que si Pérez continúa “en esta campaña de desprestigio” tomará acciones legales. “Si él quiere darle un tono personal tendrá su respuesta con una acción ente los tribunales de justicia”.



Al final del video, el director de El Telégrafo manifiesta que ha sido periodista por más de 30 años “y nunca he publicado algo que ha sido contrastado como una mentira”. Además, indicó que va a cumplir la pena de prisión bajo protesta y que presentará un recurso extraordinario de protección “porque mis derechos constitucionales fueron violentados desde el principio por una jueza y después por un tribunal y por aquellas personas que me lincharon mediáticamente”.