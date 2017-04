Orlando Pérez dice que su caso fue 'una emboscada política para acabar con su imagen'

El director del diario público El Telégrafo, Orlando Pérez, señaló que hubo “una emboscada política bien armada” para acabar con su imagen.



Se refirió a la sentencia de 18 días de prisión en su contra por agresión física y psicológica a Gloria Ordóñez, durante una entrevista en radio Quito el lunes 24 de abril del 2017.

Pérez indicó en el programa Regresando con Andrés Carrión, que su caso fue una patraña montada hace tiempo por personas vinculadas supuestamente con el movimiento Creo. Señaló al abogado de Ordóñez, Hernán Ulloa, y al excandidato a la vicepresidencia Andrés Páez.



Según Pérez cuando apareció la denuncia por agresión en su contra, Ulloa era candidato para asambleísta. “Él comienza con una campaña feroz en los medios de comunicación. Comienza a exhibir pruebas reservadas y por esto el Consejo de la Judicatura le abrió un expediente porque eso no se puede hacer”.



Pero Ulloa señaló que cuando la joven presentó la acusación él no era candidato y que pudo haber buscado a cualquier abogado de la ciudad. Según Ordóñez, la agresión ocurrió el 5 de diciembre pasado y al día siguiente ella hizo pública la denuncia que había presentado.



Las candidaturas de la alianza Creo-SUMA para asambleístas en Guayas fueron inscritas el 14 de noviembre del 2016 y el proceso de calificación de todas las candidaturas tardó un mes en el Consejo Nacional Electoral (CNE). Ulloa fue inscrito como alterno en el Distrito 1.



Según el abogado, las acusaciones de Pérez, “obedecen una vez más a su intención de querer evadir su responsabilidad echándole la culpa a otras personas y a una afección psicológica que fue evidenciada por los peritos médicos en el caso”.



Pérez fue sentenciado el 27 de diciembre de 2016, a 18 días de cárcel por agresión física y psicológica contra Ordóñez. Además, fue condenado a pagar USD 700 por reparación integral, a realizar trabajos comunitarios y a ofrecer disculpas públicas.



Ambas partes habían presentado un recurso de apelación a la condena, que fue resuelto el pasado 20 de abril. Un Tribunal Penal del Guayas ratificó la sentencia. Ese día, Ordóñez señaló que no estaba conforme con el fallo pero esperaba que se cumpla.



Ante una pregunta de un medio sobre el tema, el presidente Rafael Correa dijo que se tendrá que cumplir la pena. “No me voy a meter en esa clase de problemas y comentarios. No me parece correcto y nunca lo hemos hecho”, respondió en el conversatorio del lunes en la noche.



En la entrevista radial, Pérez informó que no tiene problema en cumplir la condena. “Si mañana me dicen dónde voy, yo voy, porque no tengo ningún problema en cumplir, pero bajo protesta”. Sostuvo que presentará una acción extraordinaria de protección en la Corte Constitucional al considerar que se violentaron sus derechos constitucionales “Yo entré a ese juicio sin presunción de inocencia, con toda la prensa encima”.



Para Ulloa, el que el acusado presente un recurso constitucional no lo exime de cumplir con la pena. Señaló que dos instancias han revisado el caso “y las dos han coincidido en que el director del diario El Telégrafo es el culpable”.