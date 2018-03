Organizaciones definen ruta para elegir a sus candidatos

En el país hay 91 540 organizaciones sociales con personería jurídica, según el Sistema Unificado de Información de Organizaciones (Suios).

De estos colectivos, los que tengan más de 10 años de legalidad y cinco de actividad permanente podrán presentar candidatos para la elección de los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), que será el 24 de marzo del 2019. También podrán hacerlo ciudadanos de forma individual, con el cumplimiento de varios requisitos.



Las organizaciones sociales que apoyaron la consulta popular -y que el nuevo Cpccs se elija a través de voto universal- empiezan a pensar en la elección de sus candidatos.



Las centrales sindicales, por ejemplo, ya acordaron participar en los comicios. El Frente Unitario de Trabajadores (FUT) está integrado por siete organizaciones nacionales.



Seis tienen personería jurídica nacional activa. Y la Unión Nacional de Educadores está en trámite de recuperarla. Pero no podrá participar en las elecciones del 2019 porque no ha tenido actividad legal permanente en los últimos cinco años.



José Villavicencio, presidente del FUT, explica que la primera decisión que deben tomar es si presentarán un solo candidato o si tienen seis postulantes, uno por cada central.



La elección la realizarán a través de convenciones nacionales de las organizaciones. La planificación de estos eventos se hará después del 1 de mayo. Esa fecha tendrán una movilización por el Día del Trabajo.



El sector indígena también quiere tener su representante. Jaime Vargas, presidente de la Conaie, indica que participarán en la elección. La designación de candidatos -dice- se debe hacer con consultas a todos los sectores indígenas y ­tomar una decisión en una asamblea nacional.



Villavicencio y Vargas coin­ciden en que la ley aprobada para normar estas elecciones recoge el mandato del referendo. Destacan que se haya eliminado el concurso previo de méritos para elegir a los candidatos. Pero critican que se exija un título universitario, pues “se está discriminando a varios líderes sociales”.



La elección de los nuevos consejeros se dividirá en tres listas. En la primera estarán los candidatos hombres, en la segunda mujeres y en la tercera representantes de las etnias y de los residentes en el exterior.



Los integrantes de los pueblos y nacionalidades pueden elegir si quieren aparecer en la tercera lista o en las primeras de hombre o mujeres.



Cada ecuatoriano deberá votar por tres candidatos de la primera y de la segunda lista y por un postulante de la tercera.



Se posesionará a los tres hombres y tres mujeres más votados, en cada caso. Si entre esos seis candidatos electos hay un representante de las etnias, en la tercera lista será elegido el migrante con más votos. Caso contrario, el primer residente en el extranjero será el primer consejero alterno.



Boris Cornejo, representante de la Mesa de Convergencia -que agrupa a 18 organizaciones-, considera que la ley puede ser mejorada, ya que se excluye la participación de las organizaciones que no tienen personería jurídica. Van a presentar una propuesta de reformas pensando en la elección del 2023, porque para la inmediata ya no es posible.



En esta coalición hay 15 organizaciones habilitadas para presentar candidatos. Mañana se reunirán para analizar si presentarán un solo candidato o si tendrán varios.



Este lunes, 26 de marzo del 2018, el presidente Lenín Moreno, en su rendición de cuentas semanal, destacó la declaración del año electoral del Consejo Nacional Electoral, incluyendo la elección del Cpccs. Dijo que se está cumpliendo el mandato de la consulta y que se dejaron atrás los rumores de que se pretendía dejar más tiempo en funciones al Consejo transitorio.