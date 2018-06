Organizaciones sociales elegirán a nuevas autoridades

LEA TAMBIÉN

El proceso de selección de autoridades de control comienza con la conformación del banco de comisionados ciudadanos y veedores. El Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs) Transitorio elegirá a los integrantes de esta instancia de las postulaciones de las organizaciones sociales.

Mañana, 12 de junio del 2018, tiene previsto arrancar el proceso de inscripciones de candidatos. Participarán las organizaciones de trabajadores, empresariales, académicas, colegios profesionales y organizaciones de la sociedad civil.



El requisito para poder mocionar candidatos es que las agrupaciones sociales tengan personería jurídica o estén constituidas de hecho. Y

demuestren al menos cinco años de experiencia.



Ramiro García, presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, aseguró que esta entidad definirá los representantes en esta semana.



En la selección privilegiarán la experiencia profesional y la ética. También lo harán otras agrupaciones como el Frente Unitario de Trabajadores, la Unión Nacional de Educadores, Acción Ecológica, la Unión Nacional de Periodistas, entre otras.



En el proceso, cada organización -de entre sus miembros activos- podrá presentar un máximo de dos candidatos para veedores y tres para comisionados ciudadanos, con paridad de género.



Actualmente hay 10 nombramientos pendientes. Seis deben realizarse a través de concursos de méritos. Las comisiones para estos casos tendrán cinco integrantes: un veedor, dos comisionados ciudadanos y dos delegados del Pleno del Cpccs.



En el caso de los cuatro nombramientos por ternas que están pendientes, en cambio, las comisiones se integrarán únicamente por tres delegados del Pleno y un veedor.



Según la planificación del Cpccs, están considerados 16 concursos, es decir, que se requiere conformar igual número de comisiones. Los integrantes del banco de veedores se irán sumando a cada una de forma aleatoria. Se necesitan 16 veedores y 12 comisionados. La presentación de las postulaciones se recibirá en el formato de declaración jurada no notariada que el Cpccs dispondrá en su página web. El plazo culminará el martes próximo.



Las comisiones tienen cuatro tareas: vigilar la transparencia, revisar los requisitos, valorar los méritos y elaborar un informe de recomendación para la selección. Los veedores no tendrán voto.



El Consejo Transitorio dispuso en su presupuesto USD 1,1 millones para estas designaciones. USD 973 952 están destinados a los pagos de los comisionados y a la adquisición de estaciones de trabajo.



Las personas postuladas para el banco de veedores y comisionados deben tener título de bachiller.



No pueden ser trabajadores de las instituciones que dependen del Cpccs. Tampoco deben adeudar más de dos pensiones alimenticias. Y en el caso de los comisionados se requiere preparación académica de tercer nivel.



También, en caso de haber ejercido cargos públicos, debe acreditar probidad en el manejo de fondos o eficiencia en la función del sector privado. Además, no mantener contratos con el Estado.

En el reglamento se estableció un impedimento para los exfuncionarios del correísmo y los actuales miembros del gobierno de Lenín Moreno.



Se indica que los comisionados ciudadanos no debieron ejercer cargos de libre nombramiento y remoción (nivel jerárquico superior), en los últimos 10 años.



Para los dos casos se prohíbe que sean parte de partidos y movimientos políticos y que ya hayan ejercido los cargos de veedor o comisionado en procesos llevados anteriormente.



En contexto



El Cpccs solicitó al Ejecutivo las ternas para elegir al nuevo Procurador y titulares de las Superintendencias de Economía Popular y de Control del Mercado. Los procesos los llevarán las comisiones ciudadanas con participación de las organizaciones sociales.