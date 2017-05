Organizaciones sociales lamentan versión del Gobierno en el examen de derechos humanos de la ONU

Durante el informe presentado por el Gobierno ecuatoriano ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas hubo 86 intervenciones, tres de ellas del canciller Guillaume Long.

Esto sucedió en Ginebra, Suiza, durante el tercer ciclo de evaluación, que revisa los avances hechos por cada uno de los 198 Estados parte del Sistema. El último examen periódico universal (EPU) que rindió Ecuador fue en 2012.



Esta mañana, 2 de mayo de 2017, los representantes de las organizaciones parte de la Plataforma por la Defensa de la Democracia y los Derechos Humanos opinaron sobre la actuación del Gobierno en la cita.



Para Luis Verdesoto, director del grupo, la respuesta oficial fue convencional: “en Ecuador no pasa nada, lo que ustedes ven yo no lo veo”. Una situación similar a lo que sucedió durante el segundo ciclo del EPU, en octubre pasado.



Verdesoto criticó que el Canciller haya iniciado su participación con una exposición sobre la consulta popular sobre los paraísos fiscales, para después intentar posicionar a los Consejos de Igualdad. Y lamentó que el mensaje enviado, a sus ojos, haya sido “seguimos siendo lo mismo y de algún modo no cambiará”.



Esto, según Verdesoto afecta también al gobierno entrante, del presidente electo Lenín Moreno: “le hicieron el peor favor político al nuevo régimen”. Explicó que no le permitieron plantear distancias con el Gobierno saliente, del presidente Rafael Correa, ya que recordó que el mismo canciller Long textualmente dijo que Moreno seguirá con el legado de derechos humanos de Rafael Correa.



Los temas de fondo, enumeró Verdesoto, observados por los países miembro fueron la libertad de expresión, con todas sus variantes; la independencia de la Justicia, la relación entre poderes; la sociedad civil y su persecución; la situación de los niños, pese a la propaganda gubernamental; y otros temas como discriminación étnica y de género, derechos reproductivos, discriminación política, libertad sexual.



Durante la sesión, que duró 3 horas y media, 26 Estados emitieron observaciones y recomendaciones directamente relacionadas a la situación de la libertad de expresión, prensa y asociación en el país.



Por ejemplo, Canadá, México, Estados Unidos, Suiza, Costa Rica, República Checa, Bélgica, Australia, Botswana, Brasil, Estonia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Liechtenstein, Montenegro, Holanda, Perú, República de Corea, Eslovaquia, España, Suecia, Ucrania, Alemania y Reino Unido observaron la situación de la libertad de expresión y el trabajo de periodistas y medios de comunicación en el país, así como las restricciones al trabajo de las organizaciones en cuanto a la libertad de asociación. Y pidieron que se revisen las normas relativas a estos temas.



12 de ellos presentaron también sus preocupaciones sobre la libertad de asociación y las amenazas y represalias que sufren activistas y defensores de derechos fundamentales. Mientras que Alemania enfatizó además en la criminalización de la protesta social, pidiendo la revisión también disposiciones del Código Orgánico Integral Penal como las figuras de ataque y resistencia, sabotaje y terrorismo.



“Mientras a Ecuador se le evaluaba en la ONU, acá (en el país) se detenía gente en las manifestaciones del 1 de mayo”, advirtió Mauricio Alarcón, director encargado de Fundamedios. Y agregó que esperan que esa situación cambie con el nuevo Gobierno y se respete la justicia.



Marcelo Espinel, de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, habló de que en los últimos tres años han sido destituidos 400 jueces por la figura de error inexcusable y que alrededor de 20 Estados recomendaron derogar está figura y mostraron preocupación por la independencia de poderes.



Finalmente, Verdesoto explicó que varios países de América Latina tomaron posiciones consecuentes haciendo observaciones al Estado ecuatoriano, como Perú, Chile, México, Costa Rica, Brasil, Uruguay. Mientras que Colombia se abstuvo. Y los países alineados al Alba fueron los únicos en dar un soporte sistemático de lo que sostiene el Gobierno.



Los países emergentes, como China y Rusia, sin una solidez democrática, tampoco hicieron mayores comentarios, contó Verdesoto, mientras que otros con intereses políticos o económicos como Siria, Irak, Bielorrusia y Turquía también apoyaron a la presentación.



Ayer, 1 de mayo, el canciller Long señaló, durante el examen, que durante los 10 años de Gobierno se han realizado muchos avances en cuanto a la protección de los derechos de las personas: “hemos reducido la desigualdad, que es una vergüenza para América Latina".



Entre los logros alcanzados el funcionario destacó la universalización de la salud y la educación. Además, dijo que se ha establecido un referente para la región en materia del buen vivir y de la prevalencia de los derechos civiles u sociales por sobre los políticos. También dedicó parte de su exposición a criticar a los medios de comunicación y los poderes económicos.



Hasta el miércoles 3 de mayo, el grupo evaluador conocido como “Troika” (integrada por Bolivia, República de Corea y Costa de Marfil) elaborará el informe con la evaluación y las recomendaciones recibidas durante el EPU. El viernes 5 de mayo tendrá lugar la sesión de adopción del informe en la que el Estado se pronunciará al respecto.