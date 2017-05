Organizaciones de trabajadores llegaron a la Plaza de Santo Domingo

Las organizaciones de trabajadores que se reunieron en la Caja del Seguro, en el norte de Quito, llegaron a la Plaza de Santo Domingo, en el Centro Histórico de la capital de Ecuador.



La jornada se inició cerca de las 09:00 de este lunes 1 de mayo de 2017 y luego de dos horas llegaron a la Plaza con carteles con los nombres de sus organizaciones y consignas que hacían referencia a los derechos de los trabajadores, banderas tricolores, tambores y más. "Viva el Primero de Mayo combativo y unitario" fue una de las consignas en la marcha.

En el recorrido participaron los dirigentes de los sindicatos de Cedocut, Ceosl, Fut y demás organizaciones que se reunieron para conmemorar el 1 de Mayo. En el trayecto, por la 10 de Agosto y luego por la calle Guayaquil, se observó un resguardo policial en las transversales principales para entrar a la Plaza de la Independencia.

Marcha por el Día del Trabajo rumbo a la Plaza de Santo Domingo. Foto: Eduardo Terán / EL COMERCIO





El diálogo fue una de las demandas que hicieron los dirigentes de los trabajadores. Se suma la recuperación de la contratación colectiva y de un salario justo para los trabajadores.



Sobre el diálogo Giovanni Atarihuana, dirigente de la Unión Popular, dijo que debe hacerlo con una agenda determinada en el que se incluyan la reivindicación de los trabajadores.



Mesías Tatamuez, representante de Cedocut, en la Plaza de Santo Domingo, dijo que "no irán a un diálogo de sordos. Si no hay un cambio de gabinete no se podrá ir a un diálogo, porque las condiciones serán las mismas al gobierno anterior”.



Tatamuez dijo que serán veedores para que el nuevo Gobierno cumpla con lo que se prometió en campaña. Recordó que querían derrumbar un sistema que no funciona en el país. "Como colectivo llamaron a la unidad de los ecuatorianos para luchar por nuevas políticas".



En la marcha estuvieron presentes los integrantes de la Comisión Anticorrupción. Julio César Trujillo sostuvo que, una vez más, marcha por el derecho de los trabajadores. Además, dijo que pese a los juicios no les amedrentaron y seguirán denunciando actos de corrupción.



En este momento, las personas que participan de la marcha siguen llegando a la Plaza de Santo Domingo y en la tarima los dirigentes agradecen por la acogida a la marcha del 1 de Mayo.