Organizaciones feministas promueven reformas al Código Integral Penal para despenalizar el aborto por violación

Representantes de Fundación Desafío, Coalición de Mujeres, Colectivo de Mujeres con Voz, Frente de Mujeres presentaron este miércoles 25 de julio del 2018 la propuesta de reforma al Código Orgánico Integral Penal (COIP) para despenalizar el aborto por violación. Lo hicieron ante la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional.

Virgina Gómez, directora de la Fundación Desafío, sostuvo que las organizaciones buscan que se reforme el artículo 150 del COIP en el que se establece que el aborto será no punible, entre otras cosas, cuando se lo ha practicado para evitar un peligro de la vida o salud de la mujer embarazada y si este no puede ser evitado por otros medios.



Otro de los casos se relaciona si el embarazo es consecuencia de una violación en una mujer que padezca de discapacidad mental.



En este sentido se quiere la despenalización del aborto por violación en general, no solo en casos de discapacidad mental.



Expresó que hay aspectos claves que exponen la problemática. Uno hace referencia a la violencia sexual que es alta hacia las niñas y mujeres en Ecuador. Un problema real que refleja la necesidad de promover esta despenalización.



Según cifras de la Fiscalía, 13 969 mujeres fueron violadas en los últimos tres años. Mientras que 20 052 niñas menores de 14 años dieron a luz producto de violencia sexual, explicó la activista.



“Las mujeres se ven obligadas a mantener un embarazo no consentido”.



Otro aspecto es que las mujeres de escasos recursos económicos son las más vulnerables a sufrir violencia sexual.



“Queremos que todas las mujeres víctimas de violación tengan la posibilidad de ir a las unidades de salud a interrumpir su embarazo de forma legal y segura”, sostuvo Gómez.



Tras la exposición ante la Comisión, se trabajará en una propuesta de reforma al artículo para presentarla de forma escrita para que se analice por parte de los legisladores.



Gómez aseguró que este proceso es un primer paso puesto que se busca despenalizar el aborto en su totalidad. “La despenalización del aborto no obliga a todos a abortar, da la posibilidad de que las mujeres puedan decidir”.