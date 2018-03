Organización sociales demandarán las reformas a la Ley del Cpccs

La Plataforma por la Defensa de la Democracia y los Derechos Humanos y la Fundación Ciudadanía y Desarrollo (FCD) señalan que existen inconsistencias en las reformas de la Ley del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), aprobada por la Asamblea el miércoles. Así lo expusieron esta mañana, 23 de marzo de 2018.

Según los voceros de las organizaciones, la ley reformatoria vulnera derechos de asociación, participación y elección, particularmente el artículo 84 de la Constitución, que establece que el Legislativo debe adecuar las leyes para garantizar los derechos reconocidos en la misma.



Los representantes de las plataformas creen que no es aceptable que la ley no incluya las organizaciones sociales de hecho, es decir las agrupaciones de la sociedad civil que no tienen personería jurídica.

También rechazan que los candidatos al Consejo de Participación deban tener título de tercer nivel. “No se debe convertir al Consejo de Participación en una élite que ha tenido la suerte de acceder a la educación universitaria”, dijo Mauricio Alarcón, de la FCD.



Las organizaciones consideran que no es viable que los sufragantes escojan tres hombres, tres mujeres y un representante indígena, afrodescendiente o montubio; a su criterio, esto vulnera el derecho a elegir libremente.



La esperanza que las organizaciones es que el presidente Lenín Moreno vete la ley reformatoria en su totalidad. Caso contrario pretenden presentar, la próxima semana, una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional (CC).



Además, hablarán con las instituciones internacionales que vigilan los procesos democráticos.