Organice los usos que le dará a sus décimos si están mensualizados

El tiempo para decidir acumular los decimotercer y decimocuarto sueldos o mensualizarlos concluyó. La solicitud respectiva a su empleador para cada uno de los casos se tenía que entregar hasta el 15 de enero, pero al caer en domingo, el trámite debía hacerse hasta el viernes 13.

Si usted venía acumulando sus décimos y deseaba que se mantuvieran así, no era necesario hacer ninguna solicitud. Lo mismo ocurría si optó por la mensualización en años anteriores.



Sin embargo, si recibe los sobresueldos mensualizados y no alcanzó a hacer el trámite de acumulación, aún hay posibilidades de que esos fondos no se vuelvan “dinero de bolsillo”.



Para ello, es necesario ser disciplinado, según explicó Wilson Araque, experto en finanzas personales y director del Área Académica de Gestión y del Observatorio de la PyME, quien comentó que tener estos dineros puede generar una “ilusión de liquidez” inexistente. A su criterio, es necesario crear una cultura de ahorro para tener esos fondos disponibles para cuando son más necesarios.



Iván Avellaneda, responsable del programa de Educación Financiera de Mutualista Pichincha, coincide en estos fondos están pensados para la cobertura de los gastos relacionados al inicio de clases y de fin de año, por lo que hay que tener claros los objetivos de uso de los décimos.

Las opciones



-Ahorro. Una alternativa para los dineros que recibirá mensualmente es el ahorro programado en una cuenta que además de ganar intereses, le permita el retiro de los fondos en un plazo determinado. Para no tener el pretexto de los trámites de retiro de una cuenta y depósito en otra se recomienda que el débito sea directo.



-Pagos. Otra opción es determinar si existe un sobreendeudamiento y utilizar exclusivamente el monto que reciba mensualmente para el pago de las deudas.



-Compras. Adelantar algunas compras relacionadas a las temporadas escogidas para los pagos acumulados es otra manera de optimizar una mensualización. Con ello se puede dar el tiempo de buscar promociones que le permitan adquirir artículos a precios más convenientes.