Máximo organismo de seguridad analizó el triple secuestro

El Consejo de Seguridad Pública del Estado se reunió el miércoles, 28 de marzo del 2018, para tratar el secuestro de un equipo de este Diario y la seguridad en la frontera norte.

El máximo organismo de seguridad, que integra a una decena de autoridades, se congregó a puerta cerrada durante dos horas con el presidente de la República, Lenín Moreno.



El Mandatario recibió información en torno a los avances de la investigación sobre el secuestro de los colaboradores de EL COMERCIO, ocurrido el 26 de marzo en Mataje, una parroquia de Esmeraldas.



En esta provincia fronteriza con Colombia hubo ocho atentados desde enero. Las autoridades los han atribuido a disidentes de las FARC.



Tras la cita, el ministro del Interior, César Navas, habló brevemente, pero no dio detalles sobre el estado del equipo periodístico que sigue retenido. Por la mañana, en una entrevista con Ecuadoradio, Navas dijo que las tres personas secuestradas pasaron por un control militar. En ese punto se les hizo una inspección y chequeo. “Nosotros necesitamos de la prensa, no es que queremos que los periodistas no estén allá (en Mataje). Aprovecho para aclararlo”, dijo.



En la tarde, Navas señaló que también se le informó al Pre­sidente sobre la necesidad de extender el estado de excepción en los cantones de San Lorenzo y Eloy Alfaro.



Además, se resolvió crear un Comité de Seguridad Fronteriza, que estará dirigido por un delegado del Presidente e integrado por nueve instituciones .



Durante la reunión del Consejo, el Primer Mandatario se refirió al plagio y aseguró que “se está haciendo todo lo que está a nuestro alcance por liberarlos de forma inmediata”.

El Jefe de Estado añadió que la “permisividad extrema” en el límite territorial ha facilitado estas “acciones alejadas de toda moral”. Y agregó lo siguiente: “El momento que uno permite todo a estos guerrilleros y narcotraficantes, prácticamente se está dando la posibilidad de que hagan también lo que les dé la gana”.



El Jefe de Estado cuestionó la merma en la operatividad de FF.AA. y Policía, al no dotarles del armamento necesario y exponerles a situaciones como “la compra de helicópteros que se caían, la compra de radares que no funcionaron, la compra de aviones viejos cuya reparación cuesta más que haberlos comprado nuevos”.



Pero aseguró que la respuesta a los grupos delictivos será “más contundente”.



Mientras esto sucedía en Quito, el comandante de las Fuerzas Militares colombianas, general Alberto Mejía, aseguró desde su país que alias ‘Guacho’ es el responsable de este secuestro.



Y el ministro colombiano de Defensa, Luis Carlos Villegas, señaló que, por el momento, no existen datos que indiquen que los plagiados en la frontera hayan sido trasladados a ese país, tal como se aseguró el martes desde Ecuador.



Tras estos pronunciamientos, la Canciller ecuatoriana, María Fernanda Espinosa, dijo que se comunicó con su homóloga de Colombia, María Ángela Holguín, para analizar la situación del equipo. Espinosa envió una carta a Holguín para solicitar que Colombia cumpla con los acuerdos del último Gabinete Binacional de Pereira, del 15 de marzo.

La Gobernación del departamento colombiano de Nariño, ubicado frente a Esmeraldas, se pronunció también sobre la situación del equipo periodístico. A través de un comunicado, exigió la liberación “inmediata y sin condiciones”. “La Administración reitera su disposición de facilitar acciones que sean pertinentes y que pe­mitan el retorno sanos y sal­vos de los comunicadores”.



El miércoles, periodistas colombianos y ecuatorianos realizaron un plantón en el Puente Internacional de Rumichaca, que enlaza a los dos países. Con el grito de: “¡Un solo pueblo, queremos justicia!”, pedían la liberación de los profesionales.



Periodistas de todo el país entregaron un manifiesto en la Embajada de Colombia, en Quito. “Exigimos a los gobiernos de Colombia y Ecuador que coordinen las acciones necesarias para el rescate de nuestros compañeros. La seguridad de la frontera colombo-ecuatoriana es responsabilidad de ambas naciones”, expresa la carta firmada por 385 comunicadores.



Hasta el cierre de esta edición, el Gobierno no confirmó la información de medios colombianos sobre la supuesta liberación del equipo periodístico de este Diario.