Un ordenanza del Municipio de Guayaquil busca combatir la violencia contra la mujer

Guayaquil cuenta con una ordenanza que promueve la prevención de la violencia contra la mujer. Su principal objetivo es evitar que se den estos casos en la urbe. Pero si ocurren, se sigue un protocolo para brindar atención a las víctimas.

La mañana de este martes, 19 de diciembre del 2017, el alcalde Jaime Nebot indicó los detalles de cómo se aplicará la normativa.



Estuvo acompañado de mujeres representantes de varias instituciones que han contribuido para la creación del documento como Dallyana Passailaigue, asambleísta por el Partido Social Cristiano – Madera de Guerrero y una de las promotoras del proyecto; Patricia Morejón, fiscal provincial del Guayas; Tanya Varela, comandante de Policía de la zona 5 (Bolívar, Los Ríos, Santa Elena, Galápagos y Guayas); Luzmila Nicolalde, concejala, entre otras.



El Concejo Cantonal aprobó la ordenanza en segundo debate durante la sesión realizada el jueves 14 de diciembre. Regula de forma práctica el programa del Cabildo denominado Amiga ya no estás sola, que también busca combatir la misma problemática.



En el artículo 6, se dispone que todos los servidores públicos municipales, así como de las fundaciones, corporaciones y empresas públicas municipales, particularmente aquellos que en el ejercicio de sus funciones tengan comunicación directa con la comunidad, si conocen de actos de violencia contra las mujeres en los ámbitos públicos o privados deberán comunicar la situación al director del área donde trabajan, quien a su vez informará el caso al coordinador del programa para que presente la denuncia penal correspondiente. El plazo máximo para entregar este reporte al coordinador es de 24 horas.

El Alcalde recalcó que para garantizar la efectividad de la iniciativa local, se buscará concienciar a la gente, comunicar, capacitar y hacer un seguimiento administrativo y jurídico en cada caso. El Cabildo asignará un presupuesto para tales tareas. “Si se hace lo posible para que la mujer no calle y denuncie, sería grave que la mujer denuncie, se exponga y no existan resultados por parte de la Justicia”, dijo el personero municipal.



Entre otros puntos destacados de la norma, se estipula la creación de un sistema informático que agrupe los casos de este tipo presentados en la ciudad. También se ejecutará un plan de acción que entre sus lineamientos otorga becas de amparo a los hijos de las mujeres víctimas.



Passailaigue indicó que para generar un impacto positivo en la sociedad, es necesario que se involucre toda la ciudadanía sin importar las ideologías políticas, creencias, condiciones socioeconómicas, razas y etnias.



“Necesitamos a ciudadanos sensatos, sensibilizados con esta problemática porque entonces lo contrario sería estar de acuerdo con que nos insulten, golpeen, nos violen, nos asesinen y nosotros no vamos a permitir esto”, recalcó.