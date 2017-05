Oposición venezolana usa Parlamento y calles para criticar la 'represión'

La oposición venezolana se valió martes, 30 de mayo, de su contundente mayoría en el Parlamento para criticar la actuación de las fuerzas de seguridad del Estado durante las protestas, mientras centenares de estudiantes antichavistas tomaron las calles para sumarse a esta misma queja.

En la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) se aprobó que el ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, será citado para que responda por las víctimas "del uso desproporcionado de las fuerzas del orden público" durante las manifestaciones antigubernamentales.



La diputada Delsa Solórzano, presidenta de la Comisión de Interior del Legislativo, hizo la propuesta de citar a Reverol y recordó que el artículo 68 de la Constitución dice que no se pueden usar gases tóxicos ni armas de fuego para reprimir manifestaciones pacíficas.



A su juicio, es esto lo que ha sucedido en las protestas antigubernamentales que se realizan desde hace 60 días y que han sido dispersadas con gases lacrimógenos y en algunos casos con perdigones, lo que no impedirá, dijo, que los venezolanos sigan manifestándose.



Comentó que en estos escenarios de protestas se han producido no solo decenas de muertes, sino también cientos de heridos y de detenidos, muchos de los cuales ya tienen boletas de excarcelación pero supuestamente no han sido liberados por orden del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin).



El diputado Henry Ramos Allup pidió al Parlamento "empezar a formar un expediente con toda esta documentación, con testimoniales, con todo este material pavoroso, tétrico que tenemos y elaborar un expediente y consignarlo ante La Haya", lo que también fue aprobado.



En estos 60 días de protestas, la Fiscalía ha contabilizado 59 muertes, mientras que la ONG Foro Penal Venezolano (FPV) reportó que 2 977 personas han sido detenidas, de las cuales 1.351 continúan privadas de libertad y 373 están sometidas a la justicia militar.



Entretanto, los funcionarios de la estatal Policía Nacional Bolivariana (PNB) dispersaron con gases lacrimógenos la movilización de los estudiantes en Caracas que pretendían llegar hasta el Ministerio de Interior para reclamar el cese de la "represión" de las manifestaciones antichavistas.



La presidenta de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Rafaela Requesens, aseguró en su cuenta de Twitter: "Hoy NO fue represión, hoy fue un ataque desmedido para querer exterminar a nosotros los estudiantes @NestorReverol eres el responsable".



La dirigente de la universidad más importante del país también pidió "a toda la sociedad civil" que no abandone las calles.



El dirigente opositor Henrique Capriles convocó hoy a una nueva marcha para este miércoles que tendrá como destino la sede de la Cancillería en el centro de Caracas, una movilización a la que pidió asistir sin ningún tipo de pertenencia pues aseguró que las fuerzas de seguridad "roban" a los manifestantes por órdenes superiores.



Asimismo, el también gobernador del céntrico estado Miranda aseguró que el Gobierno venezolano ordenó a las fuerzas de seguridad "aplacar" la ola de manifestaciones antigubernamentales en ocho días "para que no haya más protestas".



Según el opositor, "la intención" del jefe de Estado, Nicolás Maduro, es que dentro de ocho días "no haya nadie en las calles de Venezuela protestando", por lo que, afirmó, se emitió esta orden a los cuerpos de seguridad policiales y militares que actúan en la contención de las manifestaciones.



Mientras tanto, el proceso para elegir a los corredactores de una Asamblea Nacional Constituyente propuesta por Maduro avanza y se espera que mañana arranquen las postulaciones de estos potenciales constituyentes.



El jefe de la comisión presidencial que impulsa el cambio de Constitución en Venezuela, Elías Jaua, dijo en esta jornada que mediante la Constituyente se podrán "corregir" aspectos de la llamada revolución bolivariana, instaurada en el país desde 1999 junto con la actual Carta Magna.



"La Constituyente es una hermosa invención para corregir lo que tenemos que corregir, que es mucho lo que tenemos que corregir en el seno de la revolución", dijo el chavista.



Jaua también convocó a una "gran movilización" mañana por la paz y la soberanía y en contra de la sesión que se celebrará en la Organización de Estados Americanos (OEA) en Washington para abordar la crisis en Venezuela.