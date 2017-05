Oposición venezolana marchará el jueves 18 de mayo al Ministerio del Interior en Caracas

La oposición venezolana reunida en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) se movilizará hasta la sede del Ministerio de Interior y Justicia, en el centro de Caracas, para pedirle al representante de la cartera, Néstor Reverol, "que se haga responsable de la represión" y de los "asesinatos".

El diputado opositor José Manuel Olivares indicó en una rueda de prensa que este jueves 18 de mayo de 2017 "todos" marcharán desde distintos puntos de Caracas, hasta el Ministerio de Interior y, que en el resto del país también se realizarán movilizaciones pero a las sedes de las "gobernaciones que dirigen la represión".



Para hoy (17 de mayo) la oposición también ha convocado a una movilización nocturna, mientras que el gobernador de Amazonas (sur) el opositor Liborio Guarulla, ha anunciado que se realizará una "gran marcha de chamanes y maracas" de líderes indígenas.



Olivares señaló, además, que durante el mes y medio de protestas en Caracas se han registrado 1 286 lesionados.



Indicó, sin embargo, que la Organización Mundial de la Salud (OMS) "y organismos internacionales establecen que por cada ciudadano que reciba atención médica en manifestaciones o eventos de orden público hay diez heridos que no reciben atención médica".



Por lo que esto quiere decir, según dijo, que en los 46 días que tiene la ola de protestas antigubernamentales "solo en la ciudad de Caracas tenemos un promedio de 13.000 lesionados".



Asimismo, Olivares dijo que hay un "patrón de ataque" contra las manifestaciones que "corresponden sin duda alguna a una orden, a una orden del ministro Reverol".



Según dijo, la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) tiene orden "no de controlar manifestaciones, no de calmar el orden público como establece el uso de las fuerzas sino de asesinar a venezolanos, de arrebatarle la vida a venezolanos como ha sido en el caso de los 43 venezolanos" que han muerto durante la ola de protestas.



"Pero si eso no fuera suficiente hay otro patrón de colectivos, de heridos y asesinados por armas de fuego como es el caso de Diego Arellano asesinado hoy" en San Antonio de los Altos, estado Miranda (centro), dijo.

Desde hace mes y medio, en Venezuela se desarrolla una ola de manifestaciones en contra del Gobierno de Nicolás Maduro y algunas de estas protestas han sido reprimidas y han degenerado en hechos de violencia que han dejado un saldo de 43 muertos, cientos de heridos y detenidos.