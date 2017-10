Oposición venezolana dice estar preparada para detectar fraude

La oposición venezolana reunida en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) dijo este sábado 14 de octubre de 2017 que está preparada para detectar y denunciar cualquier fraude que intente aplicar el Gobierno de Nicolás Maduro en las elecciones regionales que se realizarán el próximo domingo 15 de octubre de 2017.

"Ténganlo claro gente del PSUV (gobernante Partido Socialista Unido), Fuerza Armada Nacional, comunidad internacional, todos nosotros estamos preparados para detectar, denunciar y reaccionar ante cualquier intento que pretenda torcer la voluntad popular", dijo el portavoz de la MUD Freddy Guevara en rueda de prensa.



El también primer vicepresidente del Parlamento señaló que mientras la oposición esté en las mesas electorales los oficialistas no podrán robar los votos al antichavismo aunque dejó claro que si lo llegaran a intentar, habrá una respuesta.



Dijo que la de mañana será una elección "que cambiará el panorama político de Venezuela" y que, aunque son comicios regionales, servirán para "medir nacionalmente" la popularidad del presidente Nicolás Maduro.



Reiteró que con estos comicios no solo se ganarán espacios sino que también se "demostrará" que las elecciones que se celebraron el pasado 30 de julio para elegir a los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente conformada solo por oficialistas, fue un "fraude" en el que no participaron 8 millones de personas.



"No lo van a poder hacer. El 30 de julio estaban en la fiesta solos pero el día de mañana se van a encontrar con todo un pueblo y una gran cantidad de voluntarios que asumimos con mucha conciencia patria el deber de rescatar a Venezuela", dijo.



"¿Qué se van a inventar mañana?", se preguntó al referirse a los miembros del Gobierno, cuando supuestamente no puedan explicar dónde están los millones de votos de la elección constituyente.



"Mañana es un día para que el voto derrote a Nicolás Maduro a nivel nacional", insistió. Por su parte, el diputado Miguel Pizarro, aseguró en la misma rueda de prensa que mañana no habrá abstención gracias a "los atropellos" del Poder Electoral, lo que ha motivado a la mayoría de los venezolanos a participar.



El parlamentario aseguró que mañana el oficialismo intentará "provocar" a los opositores que saldrán a votar con nuevos obstáculos y por ello pidió "cabeza fría" y disciplina pues "juego ganado no se tranca".



"Si somos mayoría y estamos organizados, tenemos que prepararnos para superar cualquier obstáculo que se nos presente", dijo y agregó: "No participar es regalarle a la dictadura un triunfo que es imposible que tenga si todos nos movilizamos".



Este domingo la oposición y el chavismo se medirán por las 23 gobernaciones del país y durante la campaña para estos comicios el antichavismo denunció una serie de "irregularidades" por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE), señalado de estar al servicio del Gobierno.