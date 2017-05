Oposición venezolana dice estar en fase de 'desenlace' y anuncia más presión

La oposición venezolana inició la semana con una nueva marcha en contra del Gobierno de Nicolás Maduro que fue fuertemente dispersada por los cuerpos de seguridad y dejó lesiones en algunos de sus dirigentes, lo que no representó una baja en los ánimos del antichavismo, que anunció fase de "desenlace".

El chavismo, por su parte, se movilizó a favor del proceso que ha impulsado Maduro para elegir a una Asamblea Nacional Constituyente para renovar la Carta Magna y avanza con su convocatoria para que esta misma semana se postulen los corredactores, mientras activa un equipo de "seguridad antiterrorista".



Las manifestaciones a favor y en contra del Gobierno cumplieron 59 días y han dejado 59 muertes, y solo hoy se reportaron 257 heridos en el escenario de la protesta opositora, según el dos veces candidato a la Presidencia y gobernador del céntrico estado Miranda, Henrique Capriles, quien también resultó lesionado.



El primer vicepresidente del Parlamento, el opositor Freddy Guevara, dijo en su cuenta de Twitter que "hoy la represión en Caracas ha estado descontrolada", y dijo sentir "vergüenza" por la actuación de la Guardia Nacional (GNB, policía militarizada) y de la estatal Policía Nacional Bolivariana (PNB).



Capriles aseguró que fue emboscado por funcionarios de la GNB al término de una protesta antigubernamental en el este de Caracas.



Según el dirigente, tanto él como un equipo de trabajo que marchó con él conformado por una decena de personas fue "robado" y "golpeado" por unos 50 guardias que se desplazaban en motocicletas.



Asimismo, los GNB dispararon perdigones contra los acompañantes de Capriles, lo que ocasionó una herida abierta a uno de ellos, mientras que un fotógrafo fue golpeado en el torso con la parte de atrás de una escopeta.



El diputado opositor Carlos Paparoni también resultó herido en la cabeza al ser derribado por el chorro de agua a presión lanzado por un vehículo antidisturbios.



"Llevamos 59 días, yo no sé si van a quedar 59 más, yo sí creo que estamos en una fase de desenlace en nuestro país y el desenlace queremos todos los venezolanos que sea con elecciones democráticas, estamos luchando por eso", dijo más tarde Capriles a periodistas.



El gobernador anunció, además, que la movilización convocada para este martes se trasladará a la sede del Ministerio del Interior en el centro de la ciudad y no irá a las sedes de varias embajadas como se había previsto, pues aseguró que la oposición fue alertada de un supuesto plan para "atacar" las sedes diplomáticas.



"Ha quedado cancelada esa visita a las embajadas, no vamos a ir a las embajadas, ya sabemos por gente dentro del Gobierno del plan que tenían montado para atacar las sedes diplomáticas el día de mañana", advirtió Capriles.



La oposición había convocado a movilizarse a las distintas embajadas y consulados acreditados en el país un día antes de la reunión de cancilleres que se celebrará en el seno de la Organización de Estados Americanos (OEA) y que analizará la crisis venezolana.



Por su parte, la presidenta de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela (FCU-UCV), Rafaela Requesens, explicó en una rueda de prensa a nombre de la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) que "llegó el momento de tumbar la dictadura".

El jefe de Estado, mientras tanto, creó hoy un equipo especial de "seguridad antiterrorista" que se encargará de "preparar todas las fases de la campaña electoral" para la Asamblea Nacional Constituyente y "seguir avanzando en consolidar toda Venezuela en un territorio de paz".



El rector del Consejo Nacional Electoral de Venezuela (CNE) Luis Emilio Rondón dijo que la Constituyente impulsada por Maduro podría eliminar las elecciones de gobernadores previstas para el 10 de diciembre.



Recordó que las decisiones emanadas de ese cuerpo no pueden ser contrariadas por ninguna institución, por lo que, afirmó, si de allí surgiera "algún tipo de lineamiento" orientado "a la no realización de un proceso electoral" sería incuestionable.



En este sentido propuso al CNE "regresar" las bases del proceso a Maduro para su modificación, al tiempo que se mostró a favor de llamar a elecciones "transparentes" para "pacificar" el país, que sufre una ola de protestas.