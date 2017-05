Oposición convoca a marcha de 'Los Libertadores' hacia cuarteles venezolanos

La oposición venezolana convocó para este viernes 26 de mayo de 2017 a la que denominó marcha "De los Libertadores" hacia los cuarteles del país, e invitó hoy 24 de mayo a la población a mantenerse en las calles después de 54 días de conflictividad social.

"El viernes será la marcha del artículo 328 de la Constitución, la marcha de Los Libertadores", anunció el diputado Freddy Guevara en declaraciones a periodistas.



"Llamamos a toda Venezuela a que salgamos a llevarle un mensaje muy claro a los principales actores que sostienen a Nicolás Maduro y a los principales actores que pueden garantizar que en Venezuela se mantenga el respeto a la Constitución: las Fuerzas Armadas", afirmó.



Defendió que ese día no saldrán "en un ánimo confrontacional" ni a "buscar combatir".



"Vamos a enviarle un mensaje a todos los cuarteles a nivel nacional, particularmente en Caracas será hacia Los Próceres, para de esa manera expresar la posición del pueblo de Venezuela hacia las Fuerzas Armadas", agregó.



El monumento a Los Próceres está situado en cercanías al Fuerte Tiuna, el principal del país, y la Academia Militar del Ejército venezolano.



Guevara aseguró que le solicitarán a las Fuerzas Armadas "que se atengan al (artículo) 328 de la Constitución, y (que) sea el Ejército de los Libertadores y no los escoltas de Nicolás Maduro".



Ese artículo establece que la Fuerza Armada Nacional es una institución "esencialmente profesional" y "sin militancia política".



El diputado se pronunció horas después de que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ordenó a ocho alcaldes opositores que garanticen la circulación en las vías y las mantengan despejadas.



La oposición respondió con un cronograma de movilizaciones y manifestó el compromiso de "mantener la calle como la principal herramienta que tiene nuestro pueblo para conquistar la libertad".



Para este jueves convocaron, "a lo largo y ancho del país", a los diferentes dirigentes "a ir a los sitios donde la censura y el internet no permite que llegue la información".



"La resistencia se traslada a los barrios y los caseríos de Venezuela para movilizar y organizar a todo nuestro pueblo ante esta amenaza fraudulenta que busca sepultar la república e imponer una Constituyente cubana", agregó.



Por su parte, el alcalde del capitalino municipio Baruta, el opositor Gerardo Blyde, señaló en Twitter que este jueves los burgomaestres a quienes señaló el Supremo por las protestas darán una "respuesta conjunta" al máximo tribunal, e invitó a los venezolanos a acompañarlos en la actividad que realizarán en el este de Caracas.

Mañana 11 am Plaza Bolivar Chacao daremos respuesta conjunta todos los alcaldes al TSJ. Acompáñanos. La lucha sigue ! — Gerardo Blyde (@GerardoBlyde) May 25, 2017

Además para el próximo sábado, cuando se cumplen diez años de que no se renovara la concesión del canal privado Radio Caracas Televisión (RCTV), que desde entonces dejó de transmitir como estación de televisión abierta, llamaron a otra marcha.



"El día sábado toda Venezuela se va a movilizar en contra de la censura y favor de la libertad de expresión", afirmó Guevara, quien consideró que ese hecho "significó el inicio de la censura en Venezuela".



Según el parlamentario, "llegó el momento de elevar el conflicto de manera pacífica, pero firme" y "aumentar la resistencia".

Venezuela enfrenta desde hace 54 días una ola de movilizaciones convocadas tanto por el Gobierno como por la oposición, algunas de las cuales han terminado en hechos violentos que dejan al menos 56 muertos, según cifras de la Fiscalía.