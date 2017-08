Oposición venezolana abandona la rebeldía y se prepara para ir a elecciones

Después de cuatro meses de manifestaciones que han dejado más de un centenar de muertos, la oposición venezolana abandonó su declaración de rebeldía frente a las instituciones del Estado al anunciar hoy 9 de agosto del 2017 que se inscribirá en las elecciones a gobernadores previstas para el 10 de diciembre.

Hoy, fecha límite del Consejo Nacional Electoral (CNE)- señalado de servir al Gobierno- para inscribir a los candidatos a las 23 gobernaciones del país, la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) retornó a la senda institucional, pese a las enormes dudas que ha manifestado sobre la transparencia de los últimos comicios celebrados en Venezuela.



"Hemos acordado por consenso preinscribir candidatos para las elecciones regionales vencidas y escamoteadas por el régimen desde el pasado año", dijo el dirigente opositor Andrés Velásquez en rueda de prensa al leer un comunicado de la MUD.



Hasta hace unas semanas lo opositores habían llamado a sus partidarios a las calles prometiendo el "no retorno" hasta lograr el cambio de Gobierno, con intensas jornadas de protestas que dejaron además a miles de detenidos.



La decisión de hoy revive el acuerdo que propuso el Gobierno hace un año en las mesas de diálogo: elecciones regionales, que los opositores rechazaron por considerar insuficientes.



Según el documento de la oposición, este paso de inscribir candidatos para las regionales va acompañado "por la decisión de profundizar la presión de calle, la presión social, la presión internacional y el resto de las herramientas de la política", pues el objetivo de la MUD sigue siendo lograr el cambio de Gobierno.



Sin embargo, la capacidad opositora de movilización tras más de 120 días de manifestaciones casi ininterrumpidas se vio mermada este martes con un llamado al cierre de calles, que llaman "trancazo" y que no tuvo la acogida de bloqueos anteriores.



El camino hacia los comicios lleva a cuesta una prohibición a la MUD de postular candidatos en al menos siete estados, donde fueron bloqueados con medidas cautelares por una investigación promovida hace casi un año por chavistas y de la que los tribunales no se han pronunciado.



Para estas elecciones, además, avanzarán con sus principales figuras encarceladas, inhabilitadas o con procesos abiertos que pueden sacarlos de la campaña, y tras la instalación de una Comisión de la Verdad plenipotenciaria, que se ha comprometido a establecer la responsabilidad de los opositores por la violencia en las protestas de los últimos meses.



No obstante, se medirán en uno de los momentos más impopulares del Gobierno de Nicolás Maduro y del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela.



La última elección en la que se midieron ambas fuerzas, resultó en una victoria contundente de los opositores, que se quedaron con 112 de los 167 escaños del Parlamento.



La alianza defendió la decisión de hoy "como una forma de obligar a que haya elecciones", "una de las banderas principales" de las jornadas de protesta de los últimos cuatro meses, "que tanto dolor y sangre" han costado, afirman.



El Gobierno celebró el anuncio de la oposición como "una victoria" de las instituciones, al señalar que su decisión de participar en los comicios desvirtúa las acusaciones de "dictadura" en el país y la dudas sobre la legalidad de los procesos electorales.



La votación por gobernadores se celebrará en uno de los momentos más controvertidos del Consejo Electoral, tras la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, el pasado 30 de julio -a la que se abstuvieron los opositores-, que quedó conformada en totalidad por partidarios de Maduro y con poder casi ilimitado sobre el país y las instituciones del Estado.



Tras casi dos semanas, el órgano electoral aún no ha presentado los resultados exactos de la votación ni de los procesos de auditoría que puedan despejar las dudas sobre la participación en esa elección, cuestionada incluso por la propia empresa que prestó soporte técnico.



Las dudas pesan sobre la cantidad de ciudadanos que votaron en esa jornada, poco más de ocho millones de electores de acuerdo con el CNE, un número defendido por el Gobierno como una participación histórica.



Sin embargo, esto que representa aproximadamente el 40% del padrón electoral venezolano es una de las participaciones más bajas que ha registrado el país en los últimos años, apenas la mitad de las parlamentarias que dieron la victoria a la oposición hace menos de dos años.