Oposición venezolana hará 'protesta mundial' para crear 'conciencia'

El dirigente opositor Ramón Guillermo Aveledo, miembro del recién creado Frente Amplio Venezuela Libre, dijo el martes 13 de marzo del 2018 que la ya anunciada "protesta mundial" de este sábado contra el Gobierno y las elecciones presidenciales de mayo servirá para crear "conciencia" en el mundo.

"Habrá una jornada mundial en todas partes para hacer despertar en la opinión pública mundial la conciencia de la verdadera naturaleza de lo que está en juego en Venezuela", dijo el también exsecretario de la coalición de partidos antichavistas, Mesa de la Unidad Democrática (MUD), al canal privado Globovisión.



Aunque no ofreció mayores detalles de esta manifestación, confió en que la actividad será seguida por los venezolanos que han abandonado su país en los últimos años en medio de la crisis económica, y que según estimaciones de la Organización Internacional para las Migraciones son al menos 1,6 millones.



Aveledo indicó que el expresidente del Parlamento venezolano Julio Borges ha estado en las últimas semanas "viajando, conversando, explicando" la crisis venezolana en el exterior para impulsar "una especie de frente amplio internacional".



Consideró que este frente internacional junto a la "fuerza adicional que son los venezolanos en el mundo" sumarán presión contar el Gobierno de Nicolás Maduro.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela celebrará el 20 de mayo unos comicios presidenciales y legislativos en los que no participará el grueso de la oposición por considerar que no están dadas las condiciones para que esta contienda sea justa y transparente.



El exgobernador Henri Falcón, un exchavista que desobedeció a la MUD e inscribió su candidatura presidencial, está hoy en la Organización de Naciones Unidas (ONU) para hablar sobre las condiciones en que se llevarán a cabo las cuestionadas votaciones.



Aveledo dijo no descartar que Falcón "al ver lo que está pasando renuncie a la candidatura, cuando constate que esta no es una verdadera elección sino una celada, una emboscada, que lo quiere utilizar para validar una elección que no es tal".