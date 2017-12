La oposición en Congreso pide destitución de Kuczynski por el caso Odebrecht

Un grupo de legisladores opositores presentó este viernes, 15 de diciembre del 2017, un pedido de destitución del presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, por "permanente incapacidad moral" a raíz de sus presuntos vínculos con la empresa brasileña Odebrecht, investigada en el país por entregar millonarios sobornos.

Una veintena de parlamentarios de los partidos Fuerza Popular, Frente Amplio, Alianza por el Progreso y el Partido Aprista, además de algunos independientes, solicitó la vacancia del cargo después de que Kuczynski rechazó el jueves haber tenido relación con Odebrecht mientras formó parte del gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006).



El presidente del Congreso, Luis Galarreta, recibió el pedido en sesión plenaria e informó que la admisión a trámite de la solicitud será debatida en horas de la tardes.



Galarreta, de la mayoría fujimorista Fuerza Popular, agregó que el debate de fondo sobre la eventual destitución será el próximo jueves y confirmó que el Mandatario ya ha sido informado, pues tendrá que presentarse ante el Pleno para defenderse.



Si la destitución es aprobada, dado que la oposición tiene la mayoría de votos necesaria por el apoyo del fujimorismo, sería llamado a asumir el cargo el primer vicepresidente, Martín Vizcarra, quien es actual embajador en Canadá.



Vizcarra escribió hoy en Twitter que "el Perú es más grande que sus problemas" y ratificó su "compromiso es con la gobernabilidad" del país.



La constructora brasileña Odebrecht es investigada en Perú por haber entregado millonarios sobornos a funcionarios peruanos para hacerse de grandes obras de infraestructura entre 2005 y 2014, un periodo que comprende los gobiernos de Toledo, Alan García y Ollanta Humala.

Por este caso, Toledo tiene una orden de prisión preventiva a raíz de un supuesto soborno de USD 20 millones, mientras que Humala está en prisión preventiva por los supuestos aportes a sus campañas electorales de 2006 y 2011.



La situación de Kuczynski, por su parte, llegó a su máxima tensión esta semana, cuando la comisión del Congreso que investiga el caso Lava Jato reveló que una de sus empresas recibió pagos de Odebrecht.



Según esa información, la empresa Westfield Capital de Kuczynski cobró más de USD 782 000 en consultorías entre 2004 y 2007, un periodo durante el cual el mandatario fue ministro de Economía y primer ministro del gobierno de Toledo.



Westfield hizo una transferencia a una cuenta bancaria de Kuczynski por USD 380 000 poco después de dejar el gabinete de Toledo en 2007.



El gobernante había negado previamente haber hecho cualquier tipo de consultoría para Odebrecht hasta que el sábado reconoció haber asesorado a través de First Capital a H2Olmos, empresa del grupo Odebrecht concesionaria del proyecto de riego de Olmos.



El grupo investigador del Congreso también aseguró que Odebrecht indicó que entre 2005 y 2013 se hicieron pagos por asesorías a la empresa First Capital, del empresario chileno Gerardo Sepúlveda, por más de USD 4 millones.



El jueves, el mandatario aseguró que la información difundida es falsa y que los contratos firmados por Westfield Capital con Odebrecht estuvieron a cargo de su exsocio Sepúlveda, pero que él no estuvo al tanto de su gestión.



Sin embargo, la titular de la comisión investigadora del Congreso, la fujimorista Rosa Bartra, comentó hoy que la declaración de Kuczynski "es una explicación que cae de madura como el corolario de todas las contradicciones, por no decir mentiras, que ha dicho el Presidente".



El portavoz del oficialismo, Vicente Zeballos, se quejó, a su turno, de que "hay una sospechosa celeridad en el pedido de vacancia presidencial" y remarcó que se debe respetar el debido proceso y otorgar el tiempo suficiente al Mandatario para presentar sus descargos.