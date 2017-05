Opositores venezolanos marchan y piden cese a la 'represión' en las protestas

Cientos de opositores marchan hoy, 18 de mayo de 2017, desde varios puntos de Caracas hasta la sede del Ministerio de Interior y Justicia, en el centro de la ciudad, para entregar un documento en el que piden que no haya "más represión" en las manifestaciones que se registran desde hace mes y medio en el país caribeño.

"Estamos saliendo a la calle y a responsabilizar con nombre y apellido al jefe de la represión (ministro de Interior), Néstor Reverol, porque él es el responsable de lo que está pasando en el país al igual que (el presidente) Nicolás Maduro", dijo el primer vicepresidente de la Cámara, Freddy Guevara, en un video publicado en Twitter.



El diputado, que salió a marchar desde el este la capital acompañado por el diputado Juan Guaidó y la esposa del encarcelado Leopoldo López, Lilian Tintori, aseguró que en otros estados del país también se están realizando movilizaciones.



Por su parte, el parlamentario Stalin González, que marcha desde el oeste de la ciudad junto a su par José Manuel Olivares y decenas de personas, indicó que el objetivo de la movilización es entregar un documento al ministerio para exigir "que no haya más represión en Venezuela".



Los diputados ya reportaron que un cordón de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB, Policía militarizada) impide la movilización "pacífica" que sale desde El Paraíso, uno de los puntos del oeste de la ciudad.



Según señalaron en Twitter, la GNB se encuentra apostada en el lugar con camiones blindado conocidos como "rinocerontes", que cuentan con unas láminas de acero para bloquear el paso.



González aseguró que la "orden" es no dejarlos pasar, pero afirmó que a pesar de esto continuarán con la manifestación, y no descartó la posibilidad de que la movilización tome otra vía.



Entre tanto, el presidente del Parlamento, Julio Borges, que se moviliza desde otro punto del este de la ciudad, invitó por Twitter a los venezolanos a continuar en las calles hoy, mañana y "hasta lograr ese cambio que quiere Venezuela".



Algunas de las movilizaciones ya han llegado a la autopista Francisco Fajardo, la principal de Caracas.



Desde hace mes y medio, en Venezuela se desarrolla una ola de manifestaciones en contra del Gobierno de Maduro, algunas de las cuales han degenerado en hechos de violencia dejando un saldo de 45 muertos y cientos de heridos y detenidos.