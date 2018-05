El opositor Capriles pidió a los países del mundo que se pongan del lado del pueblo que sufre en Venezuela

LEA TAMBIÉN

El dirigente opositor venezolano y dos veces candidato presidencial Henrique Capriles pidió a los países del mundo, especialmente a China y Rusia, ponerse "del lado del pueblo que sufre" en Venezuela, en medio de la severa crisis económica.

"Pónganse del lado de lo que hoy sufre el pueblo", dice un mensaje difundido por el también ex gobernador en la red social Twitter al pie de un video que muestra imágenes de la crisis en el país petrolero.

El audiovisual, según Capriles, es un "mensaje a los países, en especial a China o Rusia que hoy pretenden ignorar la crisis" y que son dos naciones con profundas alianzas económicas y comerciales con el Gobierno de Nicolás Maduro.



"Este es el país con las mayores reservas petroleras. ¿Ustedes creen que el pueblo votó para que siga en el poder el autor de esta crisis humanitaria?", agrega el opositor en su declaración, en alusión a las cuestionadas elecciones de este domingo, en las que Maduro consiguió la reelección hasta el año 2025.

"A los países del mundo, vean el hambre del pueblo venezolano, 80 % de los venezolanos no tiene comida, saquean camiones para alimentarse, los presos se turnan para comer cada dos días, familias enteras comen al día de un solo plato de arroz, comen perros, comen gatos, y muere un niño por hambre todos los días", dice el video.



El audiovisual de 38 segundos ilustra lo que va narrando y subraya que la situación actual en Venezuela es "atroz" y "brutal".



"Los países del mundo no pueden ignorar la magnitud del hambre y la miseria en Venezuela, los venezolanos no queremos vivir así, es la hora de ayudar a Venezuela", concluye el video.