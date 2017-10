Oposición desmiente a Maduro y dice que diálogo en Venezuela ha retrocedido

El negociador de la oposición venezolana en el proceso de diálogo con el gobierno de Nicolás Maduro, el diputado Luis Florido, desmintió este martes, 10 de octubre, al jefe de Estado de Venezuela al asegurar que es falso que las negociaciones presenten un 95 % de avances y afirmó que, por el contrario, ha retrocedido.

"Nuevamente desmentimos al Gobierno. La negociación política no ha avanzado, cada día retrocede", expresó el parlamentario a través de un mensaje difundido a la prensa.



Florido aseveró que las afirmaciones de Maduro y del embajador de Caracas en República Dominicana, Jesús Uzcátegui, son falsas, y que debido a que no se cumplieron las condiciones que la oposición exigió, el diálogo continúa sin avance.



"Desde la Unidad reiteramos (que) (...) en vez de avanzar el proceso exploratorio, ha retrocedido, porque nos quitaron las garantías electorales al no permitir la sustitución de candidatos e intentan hacer un fraude electoral", agregó.



El pasado domingo (8 de octubre), el presidente venezolano, Nicolás Maduro, estimó que el diálogo político entre su Gobierno y la oposición se retomará esta semana luego de que se termine de redactar un documento que, según dijo, presenta "un avance de 95 %".



"Yo aspiro que la próxima semana, como hemos acordado con la oposición, nuevamente se reinstale la mesa de diálogo por la paz y la soberanía", señaló en ese momento el mandatario.



Sin embargo, el antichavismo mantiene que estas declaraciones del mandatario son un intento por utilizar el proceso de negociación para "desmovilizar y desmoralizar a los venezolanos" y para "generar la sensación de que hay una agenda oculta".



"El único 95 % que hoy es real es el de los venezolanos que rechaza a Maduro y a sus candidatos porque están pasando hambre, necesidad y que saldrá a votar este 15 de octubre", agregó Florido, en referencia a las elecciones de gobernadores que se celebrarán el próximo domingo en el país caribeño.