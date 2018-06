La oposición analiza la figura de la censura contra la Canciller tras designación en la ONU

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Los legisladores opositores que impulsan un juicio político en contra de la canciller María Fernanda Espinosa creen que el proceso debe continuar bajo la figura de censura. Este viraje se daría tras la renuncia de la funcionaria que este martes,5 de junio del 2018, fue designada para presidir el 73° periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Espinosa alcanzó 128 votos, ganado la competencia a su par hondureña Mary Elizabeth Flores, quien logró apenas 62 votos. La Canciller reemplazará así al eslovaco Miroslav Lajcak. Este escenario se registró mientras en Ecuador hay un petitorio de juicio político en contra de la titular del Ministerio e Relaciones Exteriores y que es respaldado por 59 asambleístas opositores.



Wilma Andrade, de la Bancada de Integración Nacional, felicitó la postulación porque Ecuador logró una importante postulación internacional ante la ONU y que el país no ocupaba desde hace 45 años. Sin embargo, dijo que esperan que la funcionaria represente los valores de democracia, independencia y claridad que caracterizan a los ecuatorianos.



“Más allá de su posición o pensamiento político ella debe responder al clamor de los ecuatorianos que tienen un sentir que en casos como el de Venezuela no hay una real democracia e independencia de funciones”.

Pese a los buenos deseos, Andrade indicó que el proceso debe continuar porque se presentaron fundamentos sobre incumplimiento de funciones en el manejo de la crisis de la frontera norte que derivó en el secuestro de cinco personas y el asesinato de tres de ellos.



También la posición de Ecuador frente a la situación política de Nicaragua y Venezuela, además del caso del activista australiano Julian Assange, quien obtuvo la ciudadanía ecuatoriana. Justamente estos tres temas fueron los argumentos del pedido de juicio político.



“Cabe recordar que todos los funcionarios están sujetos hasta un año después de haber dejado sus cargos a fiscalización en la Asamblea, esto no interrumpiría el proceso, pues continuaría con la censura. Creo que aquí entrarán otros elementos de valoración en el CAL”, dijo Andrade.



El legislador de Creo, Héctor Yépez, y la socialcristiana Cristina Reyes, coincidieron en la censura. Yépez explicó que tras la renuncia de Espinosa de la Cancilleria ya no habría el efecto de destitución. “Es como ocurrió en el caso de Carlos Pólit, la Asamblea lo censuró ya cuando había presentado la renuncia como contralor”.



“El remplazo debe ser una persona que tenga un perfil en la diplomacia, que conozca las relaciones internacionales y que no sea ideologizada”, anotó el legislador de la lista 21.



Reyes, de su parte, señaló que la designación de la canciller es una “victoria personal” de ella y no de los ecuatorianos. Y que ello no la exime de “responderle al Ecuador sus incumplimientos frente a la cartera de servicio extranjero”. Con la censura, especificó, hay un efecto de inhabilitación de cargos públicos por dos años.



Este Diario consultó a varios legisladores del bloque de Alianza País (AP) que apoyó la candidatura de Espinosa, sin embargo se informó que en las próximas horas emitirían un comunicado.