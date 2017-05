Operativos de control se alistan por reducción de IVA

Operativos de control, brigadas de información y aplicaciones digitales son los mecanismos que utilizarán las autoridades para garantizar que los negocios cumplan con la reducción de los dos puntos del impuesto al valor agregado (IVA) y la eliminación de las salvaguardias.

La Ley de Solidaridad por el Terremoto contempló el aumento del IVA -durante un año- para financiar la reconstrucción de Manabí y Esmeraldas, afectadas por el movimiento telúrico.



El plazo termina hoy, 31 de mayo de 2017, y la tarifa del IVA pasará, el 1 de junio, del 14% al 12% en 22 de las 24 provincias del país, excepto Manabí y Esmeraldas, donde el IVA se mantuvo. El 1 de junio también se eliminarán totalmente las sobretasas a 2 152 productos importados.



La Intendencia de Policía de Pichincha, el Servicio de Rentas Internas (SRI) y la Superintendencia de Control del Poder de Mercado (Spcm) pusieron en marcha mecanismos de control, información y veeduría para garantizar que se cumplan ambas medidas.



La Intendencia de Policía arrancará el 1 de junio con operativos en tiendas de víveres, almacenes de ropa y otros locales para verificar la reducción del IVA. En total, 20 funcionarios de las comisarías y de la Policía Nacional recorrerán los locales en Pichincha.



Si un establecimiento incumple con esta reducción se emitirá una citación. Y si el establecimiento reincide con el cobro de los dos puntos del IVA, la sanción puede llegar a la clausura del local, explicó Israel Gualsaqui, intendente de Policía de Pichincha.



“En primer lugar se entregarán citaciones; posteriormente se analizará si es factible la clausura del local”. Además, este organismo realizará controles en las próximas dos semanas sobre la eliminación de las salvaguardias.



Para evitar estas sanciones, el SRI conformará brigadas (cuatro o cinco personas por grupo) en las 22 provincias del país para que informen sobre la disminución del IVA.



Ayer, 30 de mayo, Leonardo Orlando, director de la entidad tributaria, recorrió locales en el centro comercial Quicentro, en el norte de la capital, para informar sobre el ajuste tributario.



Para Orlando, se espera que la recaudación de los dos puntos adicionales cerrará con USD 800 millones. Este tributo es el que más ingresos generó por la aplicación de la Ley solidaria, la cual rindió USD 1 556 millones, según la proyección de la autoridad tributaria.



Del lado de los establecimientos, una de las dudas es qué hacer con aquellos productos que se adquirieron con un IVA del 14%.

Orlando aclaró que el IVA no es parte del costo del producto sino que lo paga el consumidor final. Por ejemplo, por un producto valorado en USD 100 se paga USD 114 incluido el 14% de IVA. Desde el jueves, por ese mismo artículo se cancelará USD 112 con la reducción de los dos puntos.



El funcionario sostuvo que el comerciante, en tanto, podrá recuperar el valor de los dos puntos de IVA a través de crédito tributario, que es la diferencia entre el tributo cobrado en ventas menos el pagado en compras. “No perderán”, dijo.



La Superintendencia de Control del Poder de Mercado habilitó a finales de la semana pasada una herramienta digital para que los consumidores o comités de usuarios puedan comparar si los precios con IVA bajaron o no.



En este sentido, la entidad seleccionó los 15 productos más demandados para que los usuarios comparen los precios. Entre esos 15 productos están chocolates, café soluble, gaseosas, champú, cocina, refrigeradora, tinte para el cabello, cepillo de dientes y detergente de ropa.



Lo primero es tomar una foto del producto antes de la rebaja de los dos puntos de IVA y otra cuando se aplique la medida a fin de comparar los precios, sostuvo Gonzalo Lima, director Nacional de Estudios de Mercado de la entidad.



Las fotos se deben subir a la aplicación, que está en la web de la entidad o se puede descargar para el celular. “Si hay locales que no redujeron el IVA se remitirá a las intendencias para que se inicien acciones”. Esta ‘app’, también, es válida para verificar precios de productos con salvaguardias y los de la Unión Europea.