Operativo Guayacán sobre Fernando Balda es público

El informe era secreto. Hasta hace una semana permanecía bajo la custodia de la Secretaría de Inteligencia (Senain), pero ahora es uno de los últimos documentos que la Fiscalía analiza en la investigación por el secuestro del exasambleísta Fernando Balda, ocurrido en Colombia en el 2012.

El documento, que ya es público, data de ese año y muestra los detalles de la operación Guayacán, que montó la Senain para asistir a un foro del expresidente colombiano Álvaro Uribe, y en donde también estuvo presente Balda.



El documento secreto, cuyo título es 'Orden de Acción Táctica 001', revela los nombres de tres nuevos agentes de la Senain (dos mujeres y un hombre) que viajaron a Colombia para “cubrir” el acto en donde estuvo Balda. Según el informe, el objetivo de la misión era “tener conocimiento de los participantes del evento y los temas que iban abordar”.



Para eso, la Senain conformó el grupo con los tres agentes, al que luego denominó como “equipo Alfa”. En el documento se indica que los tres uniformados tenían la orden de adoptar una caracterización de turistas o comerciantes.



Además, les daban indicaciones de cómo sería su viaje y qué tendrían que hacer en caso de ser descubiertos por las autoridades colombianas.



Por ejemplo, las dos mujeres debían ingresar a Colombia por vía terrestre y llegar a Pasto. Luego debían tomar un avión hasta Medellín y hospedarse en el mismo hotel en donde se iba a realizar el evento. Una vez adentro, las dos agentes debían revisar las instalaciones del hotel y buscar el salón en donde iba a ser el foro del expresidente Uribe. Allí debían instalar equipos para grabar la reunión con Balda.



En una parte del informe, incluso se indica lo siguiente: “en caso de no poder ingresar al salón se tratará de reclutar al personal del hotel, quienes realizarán las grabaciones”.



En cambio, el otro agente debía buscar una ruta de escape e identificar las amenazas que podían tener para cumplir la misión. Otra indicación que le dieron es que “si existe la posibilidad de ingresar al salón (del evento), dispondrá de un traje acorde al acto”.



Las disposiciones cambiaban si eran descubiertos. Según el informe de la Senain, los agentes debían defender sus historias ficticias de turismo y de comercio. Por último, si era necesario, los tres podían reportarse con “los funcionarios de las sedes diplomáticas de Ecuador en Colombia”.



En el informe también se detalla una línea de mando que debían tener los agentes encubiertos. El superior era el entonces Coordinador General de Contrainteligencia de la Senain. Los tres podían comunicarse con él a través de llamadas por celulares.



En la logística, en cambio, se detalló que todos los gastos que generaría la operación correrían a cargo de la Senain.



De allí que Balda denuncia que el Gobierno del expresidente Rafael Correa tenía conocimiento de esas operaciones, pues el documento estaba firmado por el exsecretario de Inteligencia, Pablo Romero, procesado en el caso.



Stalyn Oviedo, abogado de Romero, dijo que el informe es falso y que las fechas de los hechos no coinciden con el caso.



Este lunes, 16 de julio del 2018, el exlegislador Balda anunció que pedirá investigar a los tres nuevos agentes que se mencionan en el informe que se hizo público ayer.



Esto, pese a que a la Fiscalía le restan dos días para cerrar la instrucción fiscal por el secuestro del exlegislador.



De hecho, las últimas diligencias en el caso reiniciaron este lunes. A las 08:30 rindió una ampliación de su versión el exsecretario de Inteligencia, Rommy Vallejo. El funcionario compareció desde Chicago (EE.UU.) a través de una videoconferencia. La diligencia duró cerca de 10 minutos.



Luego fue el turno de Paulina Sumárraga, exfuncionaria de la Secretaría de Inteligencia (Senain). Ella ingresó a las oficinas de la Fiscalía General cerca de las 09:30.



Santiago Mena, también exsubsecretario de la Senain, llegó a la Fiscalía. Tras una hora, el oficial de la Policía dijo que no conocía de los hechos y que no era responsable de nada.



Alexis Mera, uno de los abogados del expresidente Correa, también fue llamado por la Fiscalía y a su ingreso no quiso pronunciarse sobre el caso.



El excanciller Ricardo Patiño también estaba en la lista de personas convocadas, pero no acudió a la diligencia.



Los hechos en este caso



18 marzo 2018

Son detenidos los agentes de inteligencia Raúl Chicaiza, Jessica Falcón y Jorge Espinoza. La Fiscalía los acusa de participar en el secuestro de Fernando Balda.



31 mayo 2018

El exdirector de Inteligencia de la Policía, Fausto Tamayo, y el exsecretario nacional de Inteligencia (Senain), Pablo Romero son vinculados al caso por la Fiscalía.



18 junio 2018

El expresidente Rafael Correa es vinculado al caso. La jueza Daniella Camacho ordena que el exmandatario se presente periódicamente ante la Justicia ecuatoriana.



3 julio 2018

El incumplimiento de las medidas cautelares del exjefe de Estado origina que la jueza Camacho ordene la prisión preventiva. El exmandatario aún está libre en Bélgica.



El presidente, Lenín Moreno, pidió en junio pasado a la Senain que

desclasifique la documentación que tenga relación con el exasambleísta Fernando Balda. Entre los informes que se levantaron la reserva estaría los detalles de la operación Guayacán.