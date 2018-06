La Opep, con posturas divididas sobre el aumento de producción de petróleo 

LEA TAMBIÉN

Irán insistió este viernes 22 de junio del 2018 en rechazar la propuesta de que la OPEP y otros productores aliados aumenten su producción en algo menos de un millón de barriles diarios (mbd), una iniciativa defendida por Arabia Saudí y que se debate en la reunión que el grupo petrolero celebra en Viena.

El ministro de Petróleo de Irán, Biyan Zangané, aseguró que "bajo ninguna circunstancia" su país está dispuesto a unirse a ese aumento del bombeo y afirmó que su prioridad es mantener su actual nivel de bombeo de 3,8 mbd.



"Estamos intentando, bajo estas presiones, mantener y preservar el nivel de nuestras exportaciones especialmente. Es nuestra primera prioridad", dijo el ministro.



Irán acusa a Estados Unidos del aumento de los precios, por la decisión de su presidente, Donald Trump, de imponerle sanciones que amenazan con reducir drásticamente las exportaciones petroleras del país persa.



Ese encarecimiento, especialmente debido a los recortes de producción en Venezuela, junto a la previsión de un aumento de la demanda, son los argumentos de Arabia Saudí para defender ese aumento del bombeo, dijo Zangané.



Sobre la posibilidad de que se llegue a un acuerdo pese al desencuentro entre socios de la Organización de Países Productores de Petróleo (OPEP), se limitó a decir que "se está cocinando algo".



Zangané se refirió también al pacto de recorte de producción cerrado a finales de 2016 entre la OPEP y otros diez grandes productores, entre ellos Rusia, y afirmó: "Vamos a cambiar esa estructura", sin precisar el significado de tal cambio.



El ministro iraní mantuvo hoy viernes un encuentro bilateral con su homólogo saudí, Jalid al-Falih, antes del comienzo de la reunión ministerial de los catorce socios de la OPEP.



Al-Falih, por su parte, aseguró a los medios que el aumento de producción se producirá de forma gradual ya que "no todos los países son capaces de aumentar (la producción) y no todos los clientes están listos para recibir crudo adicional".



Además, rechazó una supuesta petición de Irán de que en el comunicado final que se emita hoy la OPEP critique las sanciones estadounidenses contra Teherán.



"La OPEP siempre ha dejado la política fuera de las declaraciones y las discusiones. No hay intención de romper ese protocolo", dijo.



El ministro saudí señaló que, probablemente, Nigeria y Libia quedarán fuera del nuevo reparto de cuotas de producción, pero dio por sentado que Irán sí participará.



La OPEP se encuentra dividida sobre la estrategia a seguir, según confirmó el ministro de Hidrocarburos de Ecuador, Carlos Pérez, preguntado por Efe.



"Hay unos 3 o 4 países que están apoyando la posición de Irán. El resto estamos más alineados con el incremento parcial de la producción, pero vamos a ver en qué termina todo esto", explicó Pérez.



El ministro apostó por que el aumento de la producción se sitúe en torno a los 600 000 barriles diarios.



Uno de los países que apoyan a Irán es Venezuela. "Somos solidarios porque condenamos también las injustas sanciones que ha impuesto a Irán de manera unilateral Estados Unidos, al igual que a nosotros", dijo el ministro de Petróleo venezolano, Manuel Quevedo.