La ONU alerta sobre riesgo de ruptura en represa Hidroituango de Colombia

La misión de la ONU en Colombia alertó este jueves, 7 de junio del 2018, sobre el riesgo de ruptura que corre una represa en construcción en el noroeste del país, que en las últimas semanas provocó una avalancha y mantiene en alerta a más de 250 000 personas que evacuaron sus hogares para prevenir una tragedia.

En un informe, la misión reveló que la presión y filtraciones de agua en la represa pondrían en un grave riesgo a los habitantes de la ribera del río Cauca, debido a que un colapso de la estructura generaría una avalancha de grandes magnitudes.



Actualmente siete municipios mantienen una orden preventiva de evacuación.



La ONU indica además que el "relleno utilizado en la construcción de la presa en el proyecto Hidroituango uno cumple con las prácticas estándar para este tipo de estructuras".



Los expertos señalaron que la parte superior de la represa fue construida durante una emergencia de desbordamiento de agua, por lo que el resultado no cumple con los estándares en cuanto a sistemas de filtros e impermeabilización de la estructura.



Adicionalmente, señalaron que el macizo rocoso donde se construyó el proyecto, que ha generado varios derrumbes que dificultan las labores de los técnicos, "mostraba una fuerte debilitación desde su interior y en torno de las obras hidromecánicas, como túneles", lo que alertaría sobre posibles deslizamientos de tierra sobre el embalse.



Sobre esto, la ONU pidió reforzar la impermeabilización de la represa e "instalar un equipo de monitoreo permanente tanto como sea posible en el relleno y el macizo rocoso".



Más adelante, el estudio critica la forma de actuar de las autoridades locales, pues asegura que el "manejo de la emergencia se caracteriza por reacciones a situaciones puntuales, y no por una visión global, que no se anticipa a situaciones".



La represa se alza en el departamento de Antioquia, unos 100 kilómetros al norte de Medellín, y debido a un taponamiento en uno de los túneles de evacuación de agua y posterior fuga del líquido, causó una avancha el 12 de mayo, dejando inundado un caserío a 37 kilómetros río abajo de la construcción.



Según Empresas Públicas de Medellín (EPM), los responsables de las obras, el problema inició el 28 de abril cuando un derrumbe taponó uno de los túneles internos de la represa e inundó uno de los sectores de la construcción.



Los ingenieros decidieron entonces dejar ingresar el agua al cuarto de máquinas para aliviar la presión del agua, pero el peligro ha aumentado por el colapso de túneles internos de la construcción.