La ONU revisará el proceso de paz en Colombia el 11 de enero

El Consejo de Seguridad de la ONU analizará el proceso de paz en Colombia en una reunión convocada específicamente para ese tema el próximo 11 de enero, informaron hoy (3 de enero de 2017) fuentes oficiales.

La reunión tiene como objetivo hacer un repaso del apoyo al proceso de paz en ese país que está prestando la ONU, según informó en una rueda de prensa el embajador sueco ante Naciones Unidas, Olof Skoog, cuyo país preside este mes el Consejo de Seguridad.



El diplomático, al dar cuenta del programa mensual de ese órgano de la ONU, mencionó que, en términos generales, la perspectiva del proceso de paz en Colombia "es positiva".



Skoog también informó que un día antes el Consejo de Seguridad celebrará una reunión a nivel ministerial sobre la prevención de conflictos y el mantenimiento de la paz, en la que se espera participen países que no integran ese órgano de la ONU.



El embajador sueco dijo que todavía no se habían cursado las invitaciones para esta reunión, pero señaló que se espera la presencia de más de una decena de ministros, entre ellos algunos de los quince países integrantes del consejo.



Asimismo, el programa mensual incluye el análisis del conflicto sirio en cuanto al uso de armas químicas, el 4 de enero, la evolución política, el 19 de enero, y la situación humanitaria, el 26 de enero.



Las reuniones se llevarán a cabo después de que entrara en vigor el alto el fuego en ese país anunciado el pasado 28 de diciembre. "Todo el mundo espera que el cese al fuego se mantenga", afirmó Skoog.

El Consejo de Seguridad también analizará la situación en Oriente Medio el próximo 17 de enero, dos días después de una conferencia en París en la que se intentará desbloquear el proceso negociador entre israelíes y palestinos.