ONU exigen fin de asentamientos israelíes tras abstención de EEUU

El Consejo de Seguridad de la ONU exigió este viernes a Israel por primera vez desde 1979 que cese la colonización en Territorios palestinos y Jerusalén Este, después de que Estados Unidos optara por no vetar una resolución que condena a su aliado más cercano en Oriente Medio.

En una maniobra poco usual, Washington se abstuvo pese a que siempre ha apoyado a Israel. Los otros 14 miembros del Consejo votaron a favor del texto, propuesto por Egipto.



La oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu avanzó que “Israel rechaza esta resolución anti-israelí vergonzosa de Naciones Unidas y no la acatará”.



La cuestión palestino-israelí ha entrado en una nueva dimensión a pocos días de que el presidente Barack Obama ceda el testigo a Donald Trump, quien intentó bloquear el texto.



El magnate inmobiliario se metió de lleno en las negociaciones del Consejo llamando directamente al mandatario egipcio Abdel Fatah al Sisi, para que pospusiera la votación prevista para el jueves.



Pero tras la votación del viernes, Trump no tardó en reaccionar advirtiendo en Twitter que “ las cosas serán diferentes en la ONU a partir del 20 de enero ” , día en que asumirá el poder.



La embajadora estadounidense ante la ONU, Samantha Power, justificó la decisión de su país --que delata la posición de Obama ante Israel -- alegando que la expansión de las colonias israelíes pone en peligro la solución de dos Estados.



“No creemos en que terceras partes puedan imponer una solución que no haya sido negociada por las dos partes, pero tampoco podemos reconocer de forma unilateral un futuro Estado palestino”, declaró la diplomática.



“El problema de los asentamientos ha empeorado tanto, que ahora está poniendo en peligro la viabilidad de una solución de dos Estados”, añadió.



El portavoz de la presidencia palestina, Nabil Abu Rudeina, aseguró de su lado desde Ramala que la resolución del Consejo de Seguridad es “un gran golpe” para Israel, porque “se trata de una condena internacional unánime de la colonización y un claro apoyo a una solución de dos estados”.

Represalias diplomáticas

El proyecto de resolución fue inicialmente propuesto por Egipto para ser votado el jueves, pero El Cairo se echó para atrás y el texto fue finalmente presentado el viernes por Nueva Zelanda, Senegal, Malasia y Venezuela.



La resolución exige que “Israel cese inmediatamente y completamente los asentamientos en los territorios palestinos ocupados, incluido Jerusalén Este”.



Además, recalca que las colonias israelíes “ no tienen validez legal ” y “están poniendo en peligro la viabilidad de la solución de los dos Estados”.



En represalia, Netanyahu ordenó el sábado una serie de “ medidas diplomáticas ” contra Nueva Zelanda y Senegal y anunció el “ inmediato ” llamado a consultas de sus embajadores en ambos países.



Israel carece de relaciones diplomáticas con Malasia y Venezuela.



Netanyahu también decidió cancelar una visita del ministro senegalés de Relaciones Exteriores prevista en enero, ordenó terminar con todos los programas de ayuda a Senegal y anuló las visitas a Israel de los embajadores no residentes senegaleses y malasios.



La ONU, que mantiene que las colonias son ilegales en base al derecho internacional, ha alertado en los últimos meses de que han proliferado las edificaciones.



Unos 430.000 israelíes viven actualmente en Cisjordania y otros 200.000 en Jerusalén Este, que para los palestinos debe ser la capital de su futuro país.



Las lazos con de Israel con Washington están más tensos que nunca.



“El gobierno Obama no solamente falló para proteger a Israel contra esta conspiración en la ONU, sino que coludió con ella entre bastidores”, expresó Israel en el comunicado.



“Israel espera trabajar con el presidente electo (Donald) Trump y con todos nuestros amigos en el Congreso, tanto republicanos como demócratas, para eliminar los efectos dañinos de esta resolución absurda” , concluyó.



El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, celebró la aprobación de la resolución --la 2.334 -- y llamó a los dirigentes israelíes y palestinos a “ crear un ambiente propicio para retomar las negociaciones serias ” , seguro de que es posible alcanzar la solución de dos Estados.



De acuerdo con la organización Security Council Report, Estados Unidos ha usado 30 veces su derecho a veto en votaciones sobre Israel y los palestinos. La última vez que se abstuvo fue en 2009 para exigir un cese al fuego en Gaza.