ONU dice que acceder a escondites de armas de FARC 'es un desafío muy grande'

La Misión de la ONU en Colombia afirmó el viernes 9 de junio de 2017 que acceder a los 949 escondites de explosivos, armas y municiones de las FARC "es un desafío muy grande" por su cantidad y ubicación, pero indicó que tiene la "capacidad logística" para cumplir esa labor antes del 1 de septiembre, cuando vence el plazo para recogerlas.

El jefe de observadores internacionales de la Misión de las Naciones Unidas en Colombia, general Javier Pérez Aquino, confirmó en una rueda de prensa que el armamento de la guerrilla está en "alrededor de unas 949" caletas (escondites). "Es un desafío muy grande", añadió el funcionario, y señaló que tienen "un tiempo corto" para llegar hasta esos depósitos "con una gran complejidad para hacer estas operaciones".



Pérez Aquino apuntó que los escondites "están la mayoría en lugares inaccesibles (a los) que lleva mucho tiempo llegar", pero aclaró que Naciones Unidas "está en capacidad" de cumplir esa labor. "Tenemos la capacidad logística, el entrenamiento de nuestro personal para afrontar todas estas operaciones", destacó.

Recordó también que el Gobierno colombiano asumió "dos compromisos": garantizar la seguridad de la misión para llegar hasta esos depósitos y brindar el "apoyo logístico" para "complementar la logística de las Naciones Unidas".



El representante de las FARC en el mecanismo de Monitoreo y Verificación (MM&V), Luis Alberto Albán, alias "Marcos Calarcá", puntualizó que en las caletas, cuya ubicación está georreferenciada, se encontrarán armas, explosivos o armamento inestable, pero no "otras cosas", en una alusión al dinero de la guerrilla. "Se ha creado en el imaginario popular que nosotros mantenemos una cantidad de dinero enterrado y desafortunadamente la realidad no es así y entonces va a contrastar el inventario de los bienes (de las FARC) con lo que se imagina la gente", añadió "Calarcá" al desvirtuar versiones en ese sentido.



Al respecto, Pérez Aquino aseguró que en los escondites que hasta ahora se han registrado han hallado "solamente armamento y explosivos o municiones, nada más que eso". "En ningún lugar (se ha descubierto) otra cosa como dinero o documentos, no se ha registrado nada", sostuvo.



Este miércoles, el máximo líder de las FARC, Rodrigo Londoño, alias "Timochenko", anunció que ya ha entregado a la Misión de la ONU el 30 % del armamento que tenía en su poder el grupo guerrillero. "El 30 % de nuestro armamento ha sido puesto en manos de la Mision ONU Colombia. ¡Las FARC estamos cumpliendo con nuestra palabra", afirmó en su cuenta de Twitter.

Hace una semana el gobierno colombiano y las FARC acordaron extender hasta el 20 de junio la dejación de armas de la guerrilla, que inicialmente debía concluir el pasado 29 de mayo, debido a atrasos surgidos en el proceso de implementación del acuerdo de paz por diferentes motivos.