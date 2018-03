OMS pide a europeos resguardarse y ayudar a personas vulnerables por ola de frío siberiano

La Organización Mundial de la Salud (OMS) pidió hoy a los europeos que se resguarden y ayuden a las personas vulnerables ante el fuerte temporal de nieve y el intenso frío proveniente de Siberia, conocido como 'La Bestia del Este' o 'El oso siberiano'.

La ola de frío "presenta riesgos para la salud, particularmente para las personas en situaciones vulnerables", indicó hoy el departamento de Europa de la OMS, que advierte de una caída de las temperaturas por debajo de la media en Rusia, Europa central, los Balcanes y los Estados bálticos.



El frío aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares y respiratorias, advirtió la OMS, pero también puede causar hipotermia y problemas mentales, incluida la depresión.



"El frío, incluso en lugares donde las temperaturas no están en su nivel más bajo, puede perjudicar la salud de las personas de muchas maneras. Puede agravar condiciones existentes y aumentar el riesgo de presión arterial alta, ataques cardíacos y apoplejías", señaló la OMS en un comunicado.



Tomar medidas preventivas puede ayudar a reducir los riesgos y el impacto en la salud de condiciones meteorológicas tan extremas, explicó la directora regional de la OMS para Europa, Zsuzsanna Jakab.



La agencia de la ONU sigue de cerca la situación en los países europeos, dijo, y pidió a los Estados afectados que "permanezcan alerta" y "tomen medidas para proteger a las personas en riesgo", como las personas mayores, los niños o aquellos que sufren enfermedades crónicas o limitaciones físicas o mentales.



También las personas que toman ciertos medicamentos o aquellas que se encuentran malnutridas corren el riesgo de sufrir enfermedades relacionadas con el frío, recuerda la OMS.

Frecuentemente los hogares más pobres se ven más afectados porque no pueden permitirse calentar adecuadamente sus viviendas.



Asimismo, las personas sin techo y los refugiados e inmigrantes pueden ser especialmente vulnerables, sobre todo si no tienen la ropa adecuada ni alimentos y cuidado médico, agregó la organización.



Temporales de este tipo pueden afectar sobre todo a los países del este de Europa, donde entre 1991 y 2015 murieron 28 personas por cada millón de habitantes como consecuencia de olas de frío extremas, advirtió la OMS en un comunicado.



Los efectos adversos del frío también son costosos, ya que por ejemplo en 2009 el Reino Unido calculó que los gastos anuales para su sistema de salud nacional por el tratamiento de enfermedades relacionadas con temporales suman unos 859 millones de libras (973 millones de euros), recuerda la OMS.



Además, un estudio global efectuado en Londres apunta a que el frío moderado causa más muertes que el calor moderado, añade la agencia sanitaria de la ONU.



Muchas muertes relacionados con el frío de hecho ocurren en días moderadamente fríos, añade.