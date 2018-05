Programa Amiga, ya no estás sola abrió oficina en Guayaquil para recibir denuncias de violencia contra la mujer

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El plan estratégico Amiga, ya no estás sola inauguró la mañana de este viernes 4 de mayo del 2018, su nueva oficina administrativa en el centro de la Guayaquil, ubicada en las calles 10 de Agosto y Malecón. En este espacio se receptará denuncias y se coordinará acciones con instituciones del Estado y la sociedad civil, con la finalidad de brindar ayuda a las mujeres violentadas de la ciudad.

El alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, y la asambleísta Dallyana Passailaigue, coordinadora de la campaña, fueron las autoridades a cargo de dar apertura al nuevo espacio, en un evento en el que la mayoría de su público fue mujeres.



“Hoy abrimos las puertas de nuestra unidad a las mujeres para seguir brindando información, protección y además acciones conjuntas con la policía nacional y la fiscalía del Guayas. La violencia no es un enemigo imposible vencer, por eso necesitamos a la ciudadanía involucrada por las mujeres de ahora y las que vendrán” mencionó Passailaigue.



Durante la ceremonia se firmó un acta de cooperación interinstitucional entre el alcalde y la fiscal provincial del Guayas, Patricia Morejón, la cual tiene por objetivo fortalecer los servicios de protección y asesoramiento a favor de las víctimas de violencia de la región.



“Son sólo las personas que concretan sus ideas, las cuales ayudan a la gente”, expresó Nebot al recordar la primera fase del proyecto que se ejecutó en diciembre del 2017 con la aprobación de la Ordenanza de Prevención y Acción para Combatir la Violencia contra las Mujeres en el cantón Guayaquil.



Al acto asistieron Gina Galeano, coordinadora de la unidad para combatir la violencia; Pedro Pablo Duart, a cargo de la Dirección de Acción Social y Educación del Municipio de Guayaquil; y Tania Varela, comandante de la Zona 5.



Desde el mes de enero hasta octubre del 2017, se recibieron 1 024 denuncias en la Fiscalía del Guayas por violencia física contra la mujer o miembros del núcleo familiar.



“Existen mujeres que no ponemos la denuncia por la falta de recursos económicos o desinformación y lo digo por experiencia, pues fui víctima de agresión. Espero que este propuesta genere un cambio y los casos denunciados no se queden impunes” expresó la ciudadana Ursúla Burgos, quien estuvo presente en el evento.



Entre los otros servicios que ofrece el programa Amiga, ya no estás sola se encuentran: una línea de información especializada gratuita (1800 112 112), que desde el 17 diciembre del 2017 hasta la actualidad ha recibido 776 llamadas, brinda asesoría jurídica y tiene casa de acogida para la protección de víctimas.