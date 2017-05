El oficialismo tiene una mayoría en las comisiones claves

Alianza País cedió una comisión de la Asamblea a la oposición. Se trata de la mesa de Participación Ciudadana y Control Social. La integran 10 legisladores.

Hasta antes de la definición de las comisiones se proyectaba que ahí se tramiten las reformas electorales, como pasó en la anterior Asamblea. Pero el Consejo de Administración Legislativa (CAL), con base a su potestad, redirigirá ese debate pendiente a otra mesa.

Marcela Aguiñaga, de Alianza País, informó que se las tratará en la Comisión de Justicia, que ella preside.



Para Cristiana Reyes, legisladora del Partido Social Cristiano (PSC), lo ocurrido desdice el discurso de diálogo y apertura política que el bloque oficialista ofreció, en la instalación del nuevo Legislativo. La definición de la lista final se dio luego de tres talleres políticos del oficialismo.

#ComisionesAsamblea especializadas y de Fiscalización se conformaron con 130 votos en el Pleno del Legislativo https://t.co/cRHcDikfSP pic.twitter.com/xhxHMzyR6p — Asamblea Nacional (@AsambleaEcuador) 18 de mayo de 2017



A esos se sumaron uno que se realizó de cada comisión para definir la conformación de las mesas. Y hasta antes de la aprobación en el Pleno hubo cambios.



Mauricio Proaño, por ejemplo, en un principio estuvo considerado para Soberanía Alimentaria y al final se integró a Desarrollo Económico. Esteban Albornoz, exministro de Energía, en una primera lista fue postulado para la Comisión de Fiscalización, pero finalmente se quedó en Desarrollo Económico.



Serrano aclaró que se recibió el requerimiento de todos los legisladores oficialistas y se conjugó sus intereses con los de los opositores, a través de reuniones con los coordinadores de las otras bancadas. “Nosotros hemos visto estratégicamente cuáles son las comisiones más relevantes”.



En el actual período legislativo existen cinco bloques legalmente constituidos. Dos oficialistas y tres de oposición.



Los oficialistas tienen una mayoría en 11 de las 12 comisiones especializadas y también en la de Fiscalización. Cuentan con entre siete y seis asambleístas por cada instancia y ocho en fiscalización.



Mientras que en el lado de la oposición, la alianza Creo-SUMA, tiene apenas entre tres y un representante en cada comisión.

Solo en Participación Ciudadana alcanzó a colocar cinco representantes. La bancada socialcristiana tiene entre dos y un representante en casi todas las comisiones. La excepción es la de Biodiversidad.



El Bloque de Integración Nacional (BIN), conformado por 14 legisladores de minorías, no tiene representantes en las comisiones de Soberanía Alimentaria, Gobiernos Autónomos y Salud.



A través de estas mayorías el oficialismo logró designar a sus representantes como presidentes y vicepresidentes de todas las comisiones en las que tiene presencia. Incluyendo la de Fiscalización, donde fue reelecta María José Carrión.



En la comisión controlada por la oposición no se ha logrado la designación de autoridades. Hasta ayer, 18 de mayo de 2017, en la tarde había una discrepancia interna por saber quién debe dirigir la primera reunión. Si no se llega a un consenso y se eligen a las autoridades, en ocho días esa decisión deberá tomarse en el Pleno de la Asamblea.

130votos a favor, algo histórico, muestra la #NuevaAsamblea que queremos, plural, abierta al diálogo y comprometida con los ecuatorianos 🇪🇨 pic.twitter.com/Tg73VPovmT — José Serrano Salgado (@ppsesa) 18 de mayo de 2017



Hoy, 19 de mayo, se hace la tercera sesión de Pleno del nuevo período. Ahí se posesionará a los cinco parlamentarios andinos que fueron electos el pasado 19 de febrero. Luego el trabajo de debates en esa instancia se suspenderá una semana por la realización de la transmisión de mando presidencial en el Palacio Legislativo.