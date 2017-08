Oficialismo y kirchnerismo, en 'empate técnico' en mayor distrito electoral

El Gobierno argentino consideró este lunes, 14 de agosto, que, con casi un 96% escrutado, se produjo un "empate técnico" entre el oficialismo y el kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires, el mayor distrito electoral del país, en las primarias de las elecciones legislativas que se celebraron este domingo.

Contabilizado el 95,68 % de las mesas en dicho territorio -que concentra el 37 % de los votos de todo el país-, en la categoría senadores, Cambiemos obtuvo el 34,19 % de los votos y Unidad Ciudadana, liderada por la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015), el 34,11 %.



"El escrutinio provisorio se terminó, hay un 4 % que se definirá en el definitivo. Después tenemos telegramas para revisar. Hay 6 000 votos de diferencia en nueve millones de votos, no hay diferencia", apuntó el secretario de Asuntos Políticos e Institucionales del Ministerio del Interior argentino, Adrián Pérez.



En ese sentido, reveló que el escrutinio definitivo comenzará en dos días y desde ese momento, los resultados finales se conocerán en unos diez días.



De acuerdo con el escrutinio provisional, de los 24 distritos electorales que tiene el país, el frente gubernamental Cambiemos se impuso en diez de ellos y mantiene el empate en las provincias de Buenos Aires y de Santa Fe, lo que posiciona al oficialismo con una buena base de cara a las legislativas del 22 de octubre.



"Yo estoy muy contento y agradecido porque una mayoría de argentinos, no solo en la provincia de Buenos Aires sino en todo el país, hayan votado defendiendo esta justa intención de mejorar, de crecer, de no resignarnos más", dijo el presidente del país, Mauricio Macri, en una rueda de prensa este domingo 13 de agosto.



A diferencia del oficialismo, que se manifestó cuando el escrutinio aún le daba una diferencia favorable sobre la oposición, Fernández se demoró casi siete horas una vez iniciado el proceso para presentarse ante sus seguidores.



La exmandataria dijo que Unidad Ciudadana ganó, afirmó que es un "bochorno" y una "ofensa a la democracia" lo que sucedió con la demora del recuento y acusó al Gobierno de montar un "show" para salir por la televisión en horario central a festejar una ventaja de Cambiemos.



Los sondeos previos a la elección vaticinaban que Fernández se impondría este domingo con cerca de un 35 % de los votos al candidato oficialista, el exministro de Educación Esteban Bullrich.

El oficialismo obtuvo triunfos amplios en provincias como Córdoba y la ciudad de Buenos Aires, donde la candidata a diputada Elisa "Lilita" Carrió, una de las fundadoras de Cambiemos, se hizo con el 49,55 % de los votos.



En la sede de Cambiemos, montada en un centro de convenciones capitalino, hubo festejos con globos y música y un Macri exultante, rodeado de los principales dirigentes del oficialismo.



Unos 33,1 millones de argentinos estaban habilitados para votar en estas primarias, en las que quedarán definidos los candidatos que podrán competir en las elecciones legislativas del próximo 22 de octubre, en las que se renovarán 24 escaños del Senado y 127 de la Cámara de Diputados.



La jornada electoral se desarrolló sin incidentes y con un índice de participación cercano al 77 %, en un país donde el voto tiene carácter obligatorio.