El oficialismo seguirá al frente del Congope y la AME hasta el 2019

La definición duró alrededor de 60 minutos. Los prefectos se dividieron en dos grupos: uno de oposición y otro afín al oficialismo. Buscaban consolidar una lista de consenso para la elección de la directiva del Consorcio de Gobiernos Provinciales (Congope).

Luego, se instaló la Asamblea con la presencia de 14 prefectos y cinco viceprefectos. Geovanny Benítez, titular de Santo Domingo, mocionó la lista encabezada por Gustavo Baroja (Pichincha) y Rafael Dávila (Loja).



18 de las 19 autoridades presentes votaron favorablemente por esa lista. Solo Salvador Quishpe, prefecto de Zamora Chinchipe, votó en contra y criticó a Baroja.



Quishpe pidió que se debe buscar un cambio en la dirección del Congope para que se respete la autonomía de las prefecturas y se cumpla con las asignaciones. El lunes pasado se confirmó que el Gobierno central les adeuda unos USD 223 millones.



Esa cifra fue revelada durante un almuerzo que mantuvo el presidente Rafael Correa con 13 prefectos, en Carondelet. Quishpe reclamó por la situación e, incluso, dijo que en esa cita se definió a la directiva del Congope.

En ese momento, Baroja interrumpió su intervención y dijo que esa aseveración era una “mentira”. Argumentó que si la elección hubiese estado direccionada e impuesta, Rafael Dávlia no sería vicepresidente, por ser opositor.



Además, explicó que en el tema de las transferencias gubernamentales a las prefecturas él ha hecho todas las gestiones, pero -dijo- no se puede exigir cuando sabemos que no hay recursos. “No solo nos afecta a las provincias, tienen el mismo problema las municipalidades y las parroquias”, dijo luego de su juramento como presidente.



De manera simultánea, en Baños; la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME) eligió también a su directiva para la parte final del período de sus autoridades.

El alcalde de Yaguachi, Daniel Avecilla fue reelecto como presidente. Al evento asistieron alrededor de 171 burgomaestres y delegados de cantones de todo el país.



La designación del candidato del partido oficialista se dio luego de que dos integrantes de la lista, encabezada por Marlon Guevara, alcalde de Baños, declinaran su postulación.



“Vamos a redoblar los esfuerzos para hacer mejor las cosas en este nuevo período”, aseguró Avecilla, luego de conocer que sus rivales se retiraron del proceso y él fue reelegido.



Las direcciones regionales estarán encabezadas por Byron Aparicio, Zulema Pizarro, Marlon Guevara, Ramses Torres, Rosana Cevallos, Raúl Delgado y Paulina López. Al inicio de su gestión, el directorio de AME recibió un modelo de ordenanza que le entregó el Consejo Nacional Electoral para regular y preservar el patrimonio de la publicidad electoral.