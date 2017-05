Almagro advierte que OEA 'velará' para que Venezuela 'no consolide dictadura'

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, advirtió este lunes (1 de mayo del 2017) que él y los países que integran el organismo "velarán" para que el Gobierno de Nicolás Maduro no "consolide" una "dictadura" en Venezuela.

"El hecho de haber presentado una nota para retirarse de la OEA, no le da carta blanca al régimen para consolidarse como dictadura. "Tanto los países como el secretario general, velarán por qué ello no suceda", dijo Almagro en una declaración divulgada a través de sus redes sociales.



Venezuela inició el pasado viernes con la denuncia de la Carta de la OEA (su documento fundacional) un proceso que no tiene precedentes para retirar al país de ese organismo, algo que, sin embargo, no será efectivo hasta dentro de dos años.



Almagro recibió personalmente la solicitud de la mano de la representante de Venezuela en la OEA, Carmen Velásquez, que dijo que la salida del organismo supone "un día de victoria, un momento histórico, una nueva independencia para Venezuela y para la región".



Por su parte, Almagro afirmó que "la salida de la OEA no es la solución, lo es la redemocratización del país".



Almagro reiteró este lunes que "el cumplimiento de la Carta Democrática sí es la solución" para superar la crisis en Venezuela.