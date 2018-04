OEA declara apoyo a Colombia y Ecuador contra el crimen organizado

LEA TAMBIÉN

La Organización de Estados Americanos rechazó enérgicamente el viernes, 20 de abril del 2018, los recientes actos de violencia ocurridos en la frontera entre Colombia y Ecuador, y manifestó su apoyo a ambos países en la lucha contra el crimen organizado.

La resolución fue aprobada por unanimidad de todos los Estados en el consejo permanente de la OEA, convocado por Bogotá y Quito luego de confirmarse el viernes pasado (13 de abril) el asesinato en la frontera binacional de tres ecuatorianos miembros de un equipo periodístico a manos de disidentes de las desaparecidas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).



La OEA deploró la muerte de los tres integrantes del diario EL COMERCIO, secuestrados el 26 de marzo, así como los atentados en que murieron cuatro miembros de la fuerza pública de Ecuador, entre otros hechos violentos que dejaron decenas de heridos y daños graves en localidades ecuatorianas limítrofes.



Además, la OEA repudió el nuevo secuestro de dos ecuatorianos por parte de los rebeldes, reportado el martes pasado (17 de abril) por las autoridades.



“Para Ecuador es fundamental en este momento tomar todas las medidas para que la calma regrese a nuestro país”, dijo la canciller ecuatoriana, María Fernanda Espinosa, ante los miembros de la OEA.



Para eso, instó a la región a trabajar en conjunto para “combatir el flagelo del narcotráfico”. “Es una menaza que enfrentamos todos”, subrayó, destacando la idea de “corresponsabilidad”.



Su homóloga colombiana María Ángela Holguín dijo que detrás de los grupos disidentes de las FARC están las “poderosísimas” estructuras de los cárteles que controlan el tráfico de drogas en el continente.



“El terrorismo no tiene fronteras, el narcotráfico no tiene fronteras”, dijo. “La única manera en que podemos acabar con estas estructuras es trabajando unidos, en coordinación”, añadió, llamando a los países centroamericanos, así como a México y Estados Unidos, a unirse a estos esfuerzos.



Holguín y Espinosa subrayaron que actualmente Colombia, Ecuador y Panamá son responsables del 80% de la incautación de droga en la región.



“Como comunidad internacional y hemisférica no podemos mostrar debilidad ante el crimen organizado”, dijo por su parte el secretario general de la OEA, Luis Almagro.



“La cooperación muestra que de manera conjunta es posible obtener resultados”, señaló, destacando la captura anunciada el miércoles por autoridades colombianas y ecuatorianas de uno de los cabecillas del Frente Óliver Sinisterra, el grupo disidente de las FARC detrás del rapto y asesinato de los comunicadores.



Almagro se unió al repudio generalizado durante la sesión de que este grupo, que presuntamente trabaja para el cartel mexicano de Sinaloa, aún no haya entregado los cuerpos de las víctimas.