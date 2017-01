Odebrecht agudiza roces de Rodas y Alianza País

El estrecho Salón de Comisiones del Municipio de Quito estaba repleto. Allí, los concejales de AP se pronunciaron sobre el escándalo de corrupción de Odebrecht, que (en conjunto con Acciona) ganó el concurso para la construcción de la Fase II del Metro de Quito por USD 2009,8 millones.

En 30 minutos, los nueve ediles pidieron, entre otras cosas, que el Alcalde entregue copias de 28 documentos de los procesos de negociación, adjudicación y firma de ese contrato.



Pero también exigieron que el alcalde Mauricio Rodas explique el papel de Mauro Terán en el Municipio desde el 2014 y si participó en la negociación con la empresa brasileña.



Por eso, el burgomaestre habló de una persecución y ayer, 10 de enero del 2017, viajó a Estados Unidos, para presentar una denuncia en la OEA, pues advierte que estos hechos se producen en medio del proceso electoral.



Terán está detenido desde el pasado viernes y es investigado por presunta defraudación tributaria. Según el SRI, el sospechoso movió USD 6,4 millones entre el 2010 y 2016, pese a no registrar ninguna actividad económica ni a pagar el impuesto a la renta.

“Esperamos que responda nuestras inquietudes”, señalaron los concejales de AP al finalizar su pronunciamiento.



20 minutos después, a eso de las 11:00, frente al salón de comisiones, Rodas dio una breve conferencia de prensa. Antes de iniciar, uno de sus asesores advirtió que el Alcalde no responderá ninguna pregunta.



“Debo señalar que Mauro Terán es una persona honorable y espero que se demuestre su inocencia”, sostuvo Rodas al inicio de su discurso, rodeado por su equipo y su esposa.



Luego continuó y aclaró que el sospechoso no fue funcionario del Municipio, pero colaboró desde el inicio del proyecto y dio sus “criterios estratégicos” a nivel político y jurídico”.



Por eso cuestionó al Gobierno y lo tachó de “malicioso”. “Intenta vincular un delito tributario con la negociación del Metro de Quito”, sostuvo.



El lunes, el presidente Rafael Correa dijo en redes sociales que Terán “es el poder tras el poder en el Municipio de Quito”. Y añadió que los ingresos económicos en sus cuentas “coinciden con fechas de contratación del Metro”.



El escándalo de corrupción contra la empresa Odebrecht fue denunciado el mes pasado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Según esa entidad, la compañía brasileña pagó millonarios sobornos en Sudamérica a cambio de contratos. Las investigaciones de EE.UU. refieren que en Ecuador la compañía entregó USD 33,5 millones a funcionarios.



Tras esa denuncia, la Fiscalía ecuatoriana activó una investigación para conocer los nombres de quienes se beneficiaron de esas presuntas coimas.



Ayer, por ejemplo, Ecuador solicitó a España que gestione la declaración de Rodrigo Tacla Durán, un abogado de Odebrecht que permanece detenido en Madrid. A él se lo vincula con lavado y sobornos.



Rodas señaló que el Gobierno “pretende sembrar sospechas” sobre la negociación del Metro”. Por eso ayer dijo que en Estados Unidos expresará el “enorme interés” de la Alcaldía en que se revelen los nombres de los funcionarios sobornados. Su viaje se da pese a que el Departamento de Justicia anunció que recién el 20 de enero publicaría los nombres de los posibles implicados.



César Montúfar, candidato a la Asamblea, envió una carta a Rodas y le solicitó que pida una licencia para “que el proceso se lleve sin presiones políticas” y “evitar que el oficialismo lo use para distorsionar el escenario electoral”.



Ayer, tras el pronunciamiento de Rodas, el bloque de AP volvió a convocar a una rueda de prensa y cuestionó que el Alcalde no haya aclarado el papel de Terán en el Municipio ni haya respondido preguntas.



El concejal de AP, Jorge Albán, negó que haya una persecución en contra del Alcalde, al igual que lo hizo el lunes la presidenta de Fiscalización de la Asamblea, María José Carrión. “Esto no tiene un tinte político sino de lucha contra la corrupción”, dijo. Ese organismo también pidió a la Alcaldía datos sobre Odebrecht.



Los hechos relacionados con este caso



21 diciembre 2016



El Departamento de Justicia de los Estados Unidos reveló que la constructora brasileña Odebrecht pagó USD 33,5 millones en sobornos en Ecuador.



23 diciembre 2016



Ese día se conoce que Odebrecht, que formaba parte del consorcio Acciona-Odebrecht, pidió dejar el proyecto Metro de Quito. La petición la hizo a inicios de diciembre.



27 de diciembre 2016



El caso Odebrecht confrontó a oposición y Alianza País, en la Asamblea. Los legisladores de oposición adelantan un juicio político contra el vicepresidente Jorge Glas.



7 enero del 2017



Mauro Terán es detenido y llevado a la Unidad de Flagrancia de Quito. Es procesado por la supuesta defraudación tributaria y se lo empieza a relacionar con Odebrecht.