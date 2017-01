Odebrecht revela que su representante en República Dominicana recibió y pagó sobornos

La constructora brasileña Odebrecht reveló este martes 10 de enero del 2017 que su representante comercial en República Dominicana fue quien recibió y distribuyó los 92 millones de dólares que pagó en sobornos para acceder a contratos millonarios a lo largo de casi dos décadas en el país caribeño.

Así lo informó el procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, tras practicar un largo interrogatorio al gerente general de Odebrecht en el país, Marcelo Hofke, quien le confesó que el empresario Ángel Rondón fue el responsable de pagar los sobornos.



"Aunque no quedamos satisfechos por el hecho de que no obtuvimos los nombres de las personas que habrían recibido los sobornos, sí recibimos valiosa información, como la que asegura que el empresario Ángel Rondón fue quien distribuyó esos pagos, por lo que de inmediato le citamos para que visite mañana nuestro despacho", dijo Rodríguez en rueda de prensa.



El jefe del Ministerio Público local dijo, además, que solicitó una medida cautelar para que la constructora brasileña no pueda concertar ningún nuevo contrato en el país, hasta tanto se concluyan las investigaciones de este caso.



Asimismo, informó que dio un plazo de tres días para que el gerente de Odebrecht en el país le remita la lista de los acuerdos que reposan en Brasil, donde supuestamente figuran los nombres de los funcionarios locales que habrían recibido sobornos.



"Garantizamos que todo aquel que recibió soborno, no importa el partido, el Gobierno, ni el rango, será sometido a la Justicia; queremos dejar bien claro esto", afirmó el procurador, al tiempo de precisar que su único compromiso es con la Justicia y con los dominicanos.



Rodríguez también explicó que la investigación en torno a los sobornos tiene "diversos vértices y múltiples manifestaciones" y que se investigan los 17 contratos que ejecutó Odebrecht en el país desde 2001 hasta la fecha.



Las instituciones locales que concertaron esos contratos son el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (Cdeee) y el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa).



El gerente general de Odebrecht en República Dominicana, Marcelo Hofke, no se presentó a la conferencia de prensa.



Las declaraciones del procurador general de Justicia se produjeron horas después de que el presidente dominicano, Danilo Medina, nombró una comisión encargada de indagar todo lo relativo al contrato de adjudicación que obtuvo Odebrecht para construir dos plantas a carbón en el país.



Esa licitación se produjo en 2013 durante el primer período de Gobierno de Medina, quien fue reelegido en mayo pasado por otros cuatro años. Ese contrato está a cargo de la Cdeee.



Odebrecht es investigada en Brasil, Estados Unidos, Latinoamérica y África desde antes de admitir que pagó millonarias sumas en sobornos para lograr adjudicarse contratos de múltiples obras de infraestructuras.