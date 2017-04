Odebrecht dice que debe negociar su salida del Metro solamente con Acciona

El alcalde de Quito, Mauricio Rodas, anunció el viernes 28 de abril del 2017 que los organismos multilaterales que financian el Metro de Quito enviaron el documento con el cual no objetan la salida de Odebrecht del consorcio constructor de la obra. Sin embargo, la empresa brasileña asegura que no está afuera del Metro. De hecho envió una comunicación para suspender la venta de sus acciones a su socia Acciona, pues ese proceso es un acuerdo entre privados.

Odebrecht y Acciona actúan como consorcio para la construcción del Metro desde el 27 de octubre de 2015, a partes iguales. El 19 de octubre de 2016 entregaron un pedido de la cesión de la parte accionaria de Odebrecht a Acciona. No obstante, el representante de Odebrecht en Ecuador, Sandinoel de Freitas Júnior, notificó al Alcalde que el proceso entre los accionistas se suspendía.



“La referida cesión queda suspendida, sin perjuicio de las consultas pertinentes realizadas por el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, las cuales serán válidas en el caso de que las partes decidan retomar las negociaciones”.



Ante eso, el burgomaestre dijo el viernes a este Diario: “esa comunicación de ninguna manera ha afectado la expedición de la autorización para la reconformación del consorcio por parte de los multilaterales, ni tampoco ha afectado ni afecta la expedición de la autorización del Municipio de Quito para la reconformación del consorcio, en función de lo solicitado por ambos miembros del consorcio en carta del 19 de octubre del 2016”.



Rodas dijo que al no haber objeción de los financistas (la Corporación Andina de Fomento, el Banco Mundial, el Banco Europeo de Inversiones y Banco Interamericano de Desarrollo) se daba la salida de Odebrecht.



“He sido notificado de la no objeción y hoy (el 28 de abril) he suscrito la autorización que el Municipio debe expedir. Así se concreta la reconformación del consorcio y la salida de Odebrecht, que cede todos sus derechos y obligaciones en el consorcio, el cual queda conformado así: Acciona Construcción tendrá el 99%, Acciona Industrial el 0,1% y Acciona Infraestructuras el 0,9%”.



Sin embargo, Mauro Hueb, director regional de Odebrecht, aseguró a este Diario que una vez que se decidió la suspensión del proceso, Odebrecht no tiene perspectivas de salir. “Puede ser que haya habido un problema de interpretación. Odebrecht nunca ha salido del proyecto, ni del consorcio porque nunca se produjo ese proceso, porque no avanzaron las negociaciones. Entonces seguimos con nuestro trabajo normal. Seguimos y no tenemos la intención de salir pronto, o por ahora, porque está suspendida la negociación”.

Hueb aseguró que la cesión de las acciones, al ser un acuerdo entre privados en una obra pública financiada por organismo internacionales, debe ser aprobado con los organismos financistas multilaterales y, obviamente, por el Municipio, la no objeción es un requisito y que aún quedan varios.



“Los socios tienen temas por tratar. Como ha pasado muchísimo tiempo nosotros internamente decidimos suspender el proceso, eso no quiere decir que no se puede seguir con el proceso. Lo que quiero decir es que este proceso está paralizado, suspendido, pero sin embargo la gestión que hizo el alcalde es válida”.



Así, al ser preguntado sobre si la negociación de la salida de Odebrecht se reduce entonces a una negociación entre privados, Hueb aseguró que sí. “Esto se trata de una negociación entre socios privados. El día de hoy recibimos del Alcalde la carta confirmando la no objeción, que es parte del proceso y no significa que es el punto final de la transacción. Hay que tener en cuenta que los privados, los socios deciden una suspensión del proceso de negociación, y el momento en el que se decida retomar la negociación de la cesión ya podemos contar con este requisito (la no objeción de los multilaterales)”.



Si se diera la salida efectiva de Odebrecht, los USD 251 millones financiados por el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil (Bndes) ya no estarían disponibles. Hueb explicó que la semana pasada llegaron comisionados del banco y que aseguraron que ese tramo del financiamiento sigue en pie.



Odebrecht está bajo una investigación en Brasil denominada Lava Jato, que evidenció una trama de corrupción de esta empresa para conseguir contratos en ese país y en otros 12. El año pasado, Odebrecht despidió a 70 000 trabajadores y empezó una reestructuración financiera.



El Metro de Quito, con un presupuesto de USD 2 009 millones, es una de las obras adjudicadas tras el escándalo de Lava Jato. Otra es la línea 2 del Metro de Panamá para la cual consiguió financiamiento de Suiza una vez que los financistas originales dejaron el proyecto.