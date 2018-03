Caso Odebrecht: Juez prohíbe salida del Perú de líderes fujimoristas

La Justicia del Perú prohibió hoy, domingo 19 salir del país a los dirigentes políticos Jaime Yoshiyama y Augusto Bedoya Cámere, acusados de ser el nexo del aporte de un millón de dólares de la empresa brasileña Odebrecht a la campaña de Keiko Fujimori en 2011, tras encontrar indicios de presunto lavado de activos.

El juez Richard Concepción, a cargo de dirigir la audiencia, también prohibió la salida del ex presidente de la Confederación de Instituciones Empresariales Privadas del Perú Alfredo Briceño, acusado de gestionaren 2011 un aporte de 200.000 dólares de Odebrecht para propagandas a favor de Fujimori, líder del partido opositor Fuerza Popular (FP).



De acuerdo a un pedido de la Fiscalía, los investigados, actualmente en el Perú, no podrán abandonar el país por 18 meses mientras se les indaga por presunto lavado de activos. Las pesquisas contra Yoshiyama, Bedoya Cámere y Briceño parten de los dichos del testigo clave Jorge Barata, ex representante de Odebrecht en Lima, que afirmó que los tres fueron receptores delaporte a la campaña de Fujimori, hija del ex presidente Alberto Fujimori.

Según Concepción, existe una alta probabilidad de que Yoshiyama y Bedoya salgan del país como lo hicieron un día antes de que Barata declarara. Sobre Bedoya, el juez consideró que era posible que no regresara de un viaje que tenía programado para el miércoles.



Los dos políticos, hoy prácticamente retirados de la actividad pública, tuvieron un papel importante en esa campaña, uno como jefe y el otro como secretario nacional de Economía del partido Fuerza 2011, hoy FP.



Yoshiyama, de 73 años, ha sido uno de los políticos más próximos a Alberto Fujimori, en cuyo Gobierno (1990-2000)fue entre otras cosas jefe del gabinete ministerial, presidente del Congreso y candidato oficialista a la alcaldía de Lima.



Bedoya Cámere, de menor figuración pública pero importante dentro de la estructura de ese sector de derecha radical, era ministro de Transporte cuando Fujimori cayó de la presidencia en 2000.



En el Perú si una empresa aporta a una campaña y eso se registra no hay delito. Sin embargo, como el dinero de Odebrecht no fue declarado en este caso por ningún supuesto beneficiario, la Fiscalía usa las figuras de lavado de activos porque cree que los receptores maniobraron para introducir esos fondos en el circuito legal.



El escándalo Odebrecht sacudió nuevamente al Perú este mes cuando Barata reveló montos y nexos de los supuestos aportes que la firma hizo al menos seis importantes políticos, entre ellos el actual presidente Pedro Pablo Kuczynski y los ex mandatarios Alan García, Ollanta Humala y Alejandro Toledo.



Odebrecht está en medio de tormentas políticas en 12 países desde que reconociera ante la Justicia de Estados Unidos que tenía un esquema de corrupción internacional para obtener jugososcontratos.