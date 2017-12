Odebrecht: Fiscal indaga peculado con 12 informes de la Contraloría

El fiscal Carlos Baca pidió a la Comisión de Justicia de la Asamblea que dé vía libre a la Fiscalía para investigar enriquecimiento ilícito y peculado. Actualmente, esto no es posible sin antes contar con informes de la Contraloría.

El funcionario considera que el requisito debe ser eliminado del Código Integral Penal, pues resulta una “limitante” para las investigaciones.



Sin embargo, la Fiscalía ya ha recibido desde noviembre (2017) 12 informes con indicios de responsabilidad penal del órgano de control, a los que EL COMERCIO accedió.



Estos informes están relacionados con seis obras adjudicadas a Odebrecht, que ya fueron parte de las indagaciones del caso por asociación ilícita, en el cual fue sentenciado el vicepresidente Jorge Glas.



Los proyectos observados son: Poliducto Pascuales-Cuenca, Trasvase Daule-Vinces, Refinería del Pacífico, Acueducto La Esperanza, la planta hidroeléctrica Manduriacu y el puente Gringo Pepe.



Para determinar los indicios penales, la Contraloría volvió a revisar 30 auditorías que se realizaron durante la gestión del excontralor Carlos Pólit, a quien la Fiscalía investiga por supuesta concusión.



Tras la revisión se concluyó que existen responsabilidades penales, por parte de exfuncionarios de la Secretaría del Agua, Petroecuador, Refinería del Pacífico, Ecuador Estratégico EP y Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec).

También, constan exdirectivos de la constructora brasileña y de otras cinco proveedoras estatales, entre ellas fiscalizadoras de obras.



En total hay 46 personas que han tenido alguna relación con los proyectos indagados, entre los cuales la Contraloría ha identificado, principalmente, pagos en exceso sin sustentos.



Además se hallaron irregularidades en los procesos precontractuales, diferencias entre los presupuestos iniciales y los adjudicados, incrementos de rubros por contratos complementarios, entre otros.



La Fiscalía confirmó a este Diario que estos informes llegaron justo cuando estaban preparando la audiencia de evaluación del juicio por asociación ilícita.



Con los indicios de responsabilidad penal presentados por la Contraloría se dio paso a la apertura de investigaciones, que se realizan en reserva y pueden extenderse hasta dos años, según el Código vigente.



De acuerdo con el registro que lleva la Fiscalía de estas 46 personas se excluyeron a 11, entre ellos constan cinco exempleados de Petroecuador y seis de la Senagua. Uno de ellos es el exgerente de la petrolera estatal, Marco Calvopiña, quien está preso por asociación ilícita y el exsecretario del Agua y exministro de Transporte, Walter Solís.

El resto está siendo investigado por supuesto peculado. En este listado constan altas autoridades, a los que ya se les ha abierto otros procesos.



Pedro Merizalde ha sido indagado por supuesto perjurio desde el 2016, sin resultados. La Contraloría examinó sus declaraciones patrimoniales y detectó que no reveló dos cuentas bancarias de su cónyuge, certificados de aportes en una cooperativa y su participación accionaria en Horgan Investments INC., empresa 'offshore' abierta en Panamá.



Esto consta en el informe DASE-0067-2016 y corresponde al período en que fue ministro de Hidrocarburos, gerente de Petroecuador y asesor del vicepresidente Jorge Glas.



Ahora, la Fiscalía lo investiga por supuesto enriquecimiento ilícito, respaldado con otro informe de Contraloría (DASE-0037-2016), lavado de activos y peculado. Este último delito se basa en los informes recientes, mientras fue gerente de la Refinería del Pacífico.



Carlos Bernal, secretario técnico de la Reconstrucción, está investigado por supuestos enriquecimiento y peculado, por su gestión en la Senagua. Reconoció que todo funcionario público se halla sujeto a estas revisiones y está sumamente tranquilo. Advirtió que no tiene acceso a los informes y siempre ha colaborado con la justicia y esta vez no será la excepción. Según su declaración juramentada entregada a Contraloría, su patrimonio asciende a USD 87 805, mientras el de Merizalde es de USD 468 434.



Otro investigado por supuesto peculado es Bismarck Andrade, quien fue removido de la gerencia de la Refinería del Pacífico por la Junta de Accionistas, en octubre pasado. Fue “por la inobservancia de la normativa legal que rige a las compañías, así como la falta de criterio para el manejo legal, administrativo y financiero de la empresa”, según un comunicado de Petroecuador.



Este Diario ha contactado con los indagados mencionados o sus representantes legales. En el caso de Merizalde no contesta a su teléfono y no ha respondido a las consultas. Andrade tampoco respondió.

Poliducto Pascuales- Cuenca

​

Hay una diferencia de USD 97,7 millones entre el presupuesto referencial de Petroecuador del 2013 y el adjudicado a la constructora Odebrecht.



Se identificaron pagos en exceso por rea juste de precios por USD 13,9 millones. Incrementos en volúmenes de obra y supuestas deficiencias en los diseños.

Trasvase Daule-Vinces



El proyecto se construyó sin la ingeniería de detalle, aprobada por la Empresa Pública del Agua.



Pagos adicionales sin justificación en todas las planillas.



No se liquidaron ni recaudaron USD 81 586 más intereses de la devolución del contrato complementario 1.

Acueducto la esperanza



Se suscribieron contratos complementarios y órdenes de trabajo por un valor adicional de USD 10,3 millones.



Planillas sin justificación por horas/hombre por USD 6,2 millones.



Se actualizaron cantidades de obra sin sustento por un valor adicional de USD 6,6 millones.

Hidroeléctrica Manduriacu



Los ajustes a los diseños del proyecto hasta el 30 de septiembre del 2014, que se evaluó, originó la creación de rubros nuevos, aumentos de cantidades de obra. Esto significó que el costo suba en 43% el monto del contrato principal.



En esta obra se examinaron el contrato inicial y los complementarios.

Refinería del Pacífico (vía y terreno)

​

En la construcción de la vía de acceso se firmaron dos contratos complementarios sin contar con la certificación presupuestaria.

En la fase precontractual, el criterio con el con el que se valoró la participación nacional de Odebrecht y Aromo del Pacífico no corresponde a lo que dice el Sercop.